L’uovo è un alimento versatile e come tale si può adoperare sia per cucinare deliziosi piatti salati che per gustosi dolci. Infatti, quasi tutti i dessert sono composti dall’uovo che funge da lega per amalgamare tutti gli ingredienti utilizzati. Inoltre è anche uno degli alimenti scelti dalle persone che praticano regolarmente sport poiché tanto proteico.

L’uovo, come ben sappiamo, si può fare alla coque, a occhio di bue, strapazzato, sodo. Ma si può ricavare anche una omelette e una frittata. Cosa c’è di meglio di una frittata ripiena?

Sembra incredibile ma fare una frittata ripiena non è mai stato così semplice e veloce grazie a questo geniale trucchetto

Ciò di cui necessitiamo è una padella, un mestolo e una ciotola. Mettiamo dell’olio per friggere a scaldare in padella e rompiamo le uova. Quello che ci serve però sono i tuorli, li mettiamo nella ciotola, aggiungiamo un po’ di zucchero e mescoliamo. Non appena l’olio sarà caldo, infiliamo il mestolo per farlo scaldare facendo attenzione a non bruciarci. Dopo di che inseriamo il mestolo nella ciotola prendendo la miscela e versandola all’interno della ciotola stessa, per un paio di volte. Noteremo che le uova sbattute si sono “incollate” al mestolo. Prendiamo un altro uovo e rompiamolo all’interno del mestolo, aggiungendo altri ingredienti a piacimento. Il passo successivo è quello di chiudere la frittata. Quindi prendiamo la parte solidificata della superficie inferiore del mestolo e chiudiamo verso l’alto.

Appoggiamo il mestolo con l’uovo chiuso nella padella con l’olio e lasciamo friggere. Appena sarà dorato da una parte, lasciamo che si immerga nell’olio per dorare anche l’altra.

Il risultato? Una dorata frittata ripiena, soffice al taglio e gustosa da fare per colazione o come pasto principale. L’unica cosa su cui fare attenzione è la cottura dell’uovo. Se al taglio il tuorlo sarà sciolto, allora avremmo fatto un ottimo lavoro. Ecco perché sembra incredibile ma fare una frittata ripiena non è mai stato così semplice e veloce grazie a questo geniale trucchetto.

