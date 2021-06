I papaveri sono alti, alti, alti e tutti noi sapremmo come continua la famosissima canzone. Infatti, questi fiori sono eternamente presenti nella cultura italiana. Non solo nelle canzoni, ma anche nei paesaggi.

Un fiore affascinante

A tutti noi è capitato di camminare per dei bellissimi campi di grano e restare estasiati per tre colori. Il giallo dorato degli steli e delle spighe del grano, il blu del cielo e quei tocchi di rosso dei papaveri. Sembrano parti di un quadro impressionista, dei veri tocchi di colore che smorzano il giallo del grano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, non esistono solo i papaveri rossi. Da qualche tempo, infatti, sono arrivati in Italia anche degli altri papaveri, che possiamo trovare tranquillamente anche dal fioraio. Ecco il papavero che sta stregando tutti gli italiani per il suo colore, il suo profumo e il suo fascino.

Ecco il papavero che sta stregando tutti gli italiani per il suo colore e il suo profumo e il suo fascino

Se abbiamo un orto (focus di ProiezionidiBorsa per farlo rendere al massimo) o un giardino o se siamo degli agricoltori lo sappiamo bene. I papaveri sono originari dell’Eurasia e dell’Africa del Nord, e gli esperti li considerano come una pianta infestante dei cereali.

Parliamo naturalmente del papavero blu dell’Himalaya. Si tratta di una pianta perenne, che ha letteralmente sedotto tutti per il colore dei suoi petali.

Di per sé, peraltro, non sono proprio blu, ma ricordano più l’azzurro di un cielo di una giornata di sole d’estate. Di solito, in Italia nascono in una parte della collina o della pianura in cui la terra è molto fresca con il pH acido.

Certo, dall’Himalaya, da dove arrivano, all’Italia hanno fatto molta strada, ma quel colore è davvero unico. L’azzurro in un papavero è realmente un colore che nessuno si aspetterebbe mai!