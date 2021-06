Giugno è finalmente arrivato per dare il benvenuto alla tanta attesa estate. Oggi si festeggia la festa della Repubblica Italiana e c’è chi va al mare e chi in campagna per una gita.

Al mare bisogna stare leggeri, mentre in campagna ad accompagnare il barbecue la verdura non guasta mai. Ecco perché in questo articolo scopriamo dei segreti che andranno bene sia per il pranzo al mare che per quello in campagna. L’uovo, infatti, è un ottimo ingrediente da mettere dentro l’insalata, perfetta e leggera per le giornate al mare. Ma perfetta anche come contorno da gustare insieme alla carne cucinata al barbecue.

Per risparmiare tempo ai fornelli, ecco svelato il segreto per fare l’uovo sodo in meno di 5 minuti e un trucchetto per ammorbidire il guscio davvero inaspettato.

Il limone: un alimento davvero prezioso

Ebbene sì, il limone sarà di grande aiuto per non perdere tempo in cucina. Fare l’uovo sodo infatti richiede del tempo, poiché il guscio deve ammorbidirsi e perché deve cuocere. Ma dopo aver letto questo articolo, non avremo più dubbi su cosa usare. Nel tegame, mettiamo le uova, aggiungiamo 2/3 fette di limone, portiamo ad ebollizione e il gioco è fatto. Leviamo le fette, scoliamo l’acqua e agitiamo leggermente il tegame. Noteremo che queste verranno via con facilità.

Quando abbiamo le nostre uova sode già sbucciate, le mettiamo sopra al tagliere. Con una griglia, dotata di linee orizzontali e verticali che formano dei piccoli rettangoli, schiacciamo le uova contemporaneamente. Versiamo i pezzi di uova sode dentro l’insalata ed ecco come farle in meno di 5 minuti.

Approfondimento

Ecco i geniali trucchetti da usare in cucina per risparmiare tempo e denaro e godere delle belle giornate estive all’insegna del relax.