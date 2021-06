Le piante sono sia delle nostre compagne di vita sia delle fonti di energie e di grande beneficio per noi esseri umani. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso analizzato degli aspetti sulle piante e dei fiori, dando spesso dei consigli su come curarli e renderli ancora più belli.

In questo articolo, sottolineiamo come le piante possono anche aiutarci a letto. Oggi, però, vogliamo parlare di ortensie. Infatti, chi ama, cura e coltiva le ortensie deve assolutamente conoscere questa cosa.

Se ci riferiamo al loro nome, abbiamo già tantissimi elementi per capire qualcosa in più su questo fiore meraviglioso. Gli esperti, infatti, fanno riferimento all’ortensia con il nome di “hydrangea”.

Come si può intuire, parte del suo nome arriva dal greco antico. Acqua: ci sbaglieremmo a pensare che questa caratteristica sia dovuta al suo grande fabbisogno di acqua. In realtà, si tratta di un’associazione visiva. Infatti, pare che le sue capsule seminali siamo molto simili a delle conche in cui l’acqua normalmente si adagia prima di cadere per terra.

Una leggenda narra che l’origine delle ortensie che conosciamo noi oggi in realtà derivi dalla Roma imperiale. Infatti, nel peristilio (il giardino interno delle domus romane) del grande senatore Ortensio, pare che ci fossero tantissimi esemplari di questo fiore. Da lì in poi, il nome “fiori di Ortensio” si è diffuso in tutto l’Impero e ed è arrivato fino a noi

Certo, come ricordavamo prima questa è solo una leggenda. Ciò che la scienza ci dice invece ci racconta un’altra storia. Di per certo, le ortensie sono fiori che sono originari dell’Asia. In particolare, arrivano dalla catena montuosa dell’Himalaya. Altri studiosi dicono che arrivino dalle Americhe e che si sono diffuse in tutto il globo terrestre nel diciottesimo secolo. Una curiosità delle ortensie riguarda la loro capacità di cambiare colore, dipendendo dal tipo di terreno in cui crescono.