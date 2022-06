Sembra incredibile, ma esistono delle applicazioni per smartphone che permettono di guadagnare soldi o ottenere buoni sconto, carte regalo Amazon e Netflix e attrezzature sportive semplicemente camminando

Tante persone preferiscono correre o camminare anche per lunghe tratte piuttosto che andare in palestra. C’è una buona notizia per tutti coloro che amano dedicarsi a queste due attività. Sembra incredibile, ma esistono delle applicazioni per smartphone che permettono di ottenere dei piccoli premi, talvolta anche in denaro, semplicemente camminando.

Si chiarisce fin da subito che non bisogna aspettarsi di riuscire a guadagnare grandi somme. Usando queste applicazioni, però, si prenderanno due piccioni con una fava: si avrà un ulteriore incentivo a tenersi in forma e con un po’ di impegno si otterranno anche delle piccole entrate in termini economici.

Esistono tante applicazioni di questo tipo, scaricabili sia sul Play Store che sull’App Store. Tuttavia, in questa guida abbiamo selezionato solo tre tra le più note e usate, di cui spiegheremo a grandi linee il funzionamento. Per una maggiore consapevolezza, si invita a consultare le informative sulla privacy di ciascuna prima di cominciare ad utilizzarla.

Weward

Il funzionamento di quest’applicazione è molto semplice. Camminando è possibile ottenere dei punti, detti ward. Questi ultimi sono spendibili in donazioni ad enti di beneficenza o buoni acquisto che permettono di avere il 10% di sconto presso alcuni negozi online. In alternativa, ogni 3.000, 6.000 o 12.000 ward accumulati è possibile richiedere un bonifico di 15, 30 o 60 euro.

Ogni giorno è possibile accumulare un massimo di 25 punti, che corrispondono a 20.000 passi. Quindi, per guadagnare anche piccole somme di denaro ci vorrà indubbiamente qualche mese. La buona notizia è che è possibile ottenere un po’ di ward in più anche invitando amici a usare l’applicazione, rispondendo a dei sondaggi oppure raggiungendo dei luoghi specifici.

Prima dell’arrivo della mezzanotte, bisognerà bisogno di convalidare i passi fatti tramite l’apposito pulsante, pena la mancata assegnazione dei punti.

Runtopia

Quest’applicazione potrebbe piacere molto agli sportivi, specialmente per quelli che investono soldi in attrezzatura per le proprie attività. Grazie al tracciamento GPS, Runtopia converte i passi in una valuta virtuale detta Sports Coin, spendibile in attrezzature sportive acquistabili dai negozi convenzionati.

Oltre a ciò, l’applicazione offre anche dei programmi di allenamento personalizzati. Alcuni di questi saranno tuttavia disponibili solo acquistando la modalità Premium dell’applicazione.

L’ultima applicazione che proponiamo è Winwalk, che a differenza delle altre due non necessita di alcuna registrazione. Pertanto, non bisognerà fornire il proprio indirizzo e-mail.

Come Weward e Runtopia, anche Winwalk permette di accumulare monete virtuali camminando. In questo caso, saranno però spendibili in carte regalo Google Play, Amazon, Netflix, Nintendo, Sony Playstation e Xbox.

Al termine di ogni giornata, bisognerà convalidare i passi effettuati tramite l’apposito pulsante. Pena, anche in questo caso, il mancato conteggio dei punti. Partecipando ai sondaggi, sarà possibile acquisire un numero maggiore di punti. Winwalk è disponibile solamente sul Play Store e quindi può essere installata solo sui dispositivi con sistema operativo Android.

