L’Agenzia delle Entrate viene incontro anche a chi ama la tintarella prevedendo la detrazione di queste creme solari nel 730 

L’Agenzia delle Entrate riconosce una detrazione del 19% su molte spese che i contribuenti sostengono durante l’anno. E questo è un grosso aiuto poichè permette di andare ad abbattere le tasse da pagare nel modello 730. Ma in alcuni casi consente anche di avere un rimborso dalla dichiarazione. Il mese di luglio, da sempre, è caratterizzato proprio dalla somma che viene rimborsata dal 730. Anche se quest’anno lo riceverà nella busta paga di luglio solo chi ha provveduto a presentare la dichiarazione entro una precisa data. Per gli altri slitterà ad agosto o nei mesi successivi.

Un capitolo molto importante delle spese detraibili è rappresentato, ogni anno, dalle spese sanitarie. Che comprendono medicinali, anche da banco, dispositivi medici e visite specialistiche. Non rientrano nel beneficio, invece i cosiddetti parafarmaci come creme, integratori alimentari, ed altro. Quello che non tutti sanno, però, è l’Agenzia delle Entrate viene incontro anche a chi ama prendere il sole.

La detrazione non è ammessa per i parafarmaci

Quando c’è diritto alla detrazione e quando no? Per avere diritto alla detrazione, e questo va specificato, non è necessaria la prescrizione del medico. È necessario, però, che ciò che si acquista rientri nelle categorie di prodotti detraibili. I medicinali da banco lo sono, anche se si acquistano senza prescrizione, ad esempio. I parafarmaci, invece, non sono detraibili neanche se si ha la prescrizione del medico.

Ma quali sono i prodotti fitoterapici o parafarmaci? I primi sono medicinali che contengono solo sostanze e preparati vegetali. I prodotti fitoterapici sono detraibili solo quando sono medicinali. Tra i parafarmaci non detraibili rientrano, ad esempio:

colliri;

creme;

pomate;

integratori alimentari.

In linea generale, quindi, le creme non possono essere portate in detrazioni e la maggior parte delle creme solari non da diritto al beneficio. Ma se si scelgono delle creme che sono considerate “farmaci”, è possibile fruire dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate viene incontro anche a chi ama la tintarelle prevedendo la detrazione di queste creme solari nel 730

Se si comprano, quindi, le creme solari, anche con schermatura totale, commerciali non si avrà diritto ad alcuna detrazione. Anche se questi prodotti, quando sono di qualità, hanno un prezzo tutt’altro che basso. Ma se si sceglie una crema solare che è anche un farmaco, spendendo magari la stessa cifra, si ha diritto anche alla detrazione. Ma quali sono le creme che sono considerate farmaci che allo stesso tempo fungono da schermatura solare?

Ne abbiamo individuate 5 e sono considerate farmaci per la prevenzione della cheratosi attinica. Ovvero il precancro che si forma sulla pelle quando questa è esposta troppo ai raggi ultravioletti. Le creme su cui è possibile ottenere la detrazione sono:

Eucerin Actinic Control 100, un dispositivo medico per la prevenzione della cheratosi;

Avene Sunsi Med, efficace contro le lesioni cancerose e precancerose di cheratosi attinica;

SVR AK Secure DM, un dispositivo medico per la pelle ipersensibile all’esposizione al sole (o per soggetti immunodepressi);

ISDIN Eryfotona AK-NMSC per la cheratosi attinica;

CHITOSOL, un dispositivo medico con funzione barriera all’esposizione ai raggi UV.

