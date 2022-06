Il ponte del 2 giugno è una sorta di apertura della stagione estiva per molti. Qualcuno assaggia il primo mare, qualche altro decide di riaprire la seconda casa, quelli che già l’hanno fatto, iniziano a godersela di più.

Anche se il calendario dice che siamo ancora in primavera, il pensiero comune è che ormai l’estate sia arrivata. Tra pochi giorni finiranno le scuole, inizieranno, per i bambini, centri estivi e oratori. L’acqua inizierà a diventare protagonista. Non solo quella di mare e lago, ma anche quella dei parchi acquatici. In Italia ce ne sono davvero di meravigliosi da visitare.

In tutto questo, si sa che spesso l’estate determina degli stravolgimenti amorosi. Storie che finiscono senza un perché, altre che iniziano in maniera improvvisa, altre ancora che si consolidano in matrimonio. Gli ormoni viaggiano a mille e possono provocare delusioni come legami, tradimenti come nuovi amori.

Per non soffrire, a volte, ci si accontenta del divertimento, sotto forma di flirt o di storia senza impegno. In questo weekend, saranno soprattutto i nati sotto il segno dell’Acquario a provare queste sensazioni. Scottati da storie recenti finite male, probabilmente hanno bisogno di non pensare molto e trovare compagnia leggera. Amanti della libertà per eccellenza, talvolta sono portati ad agire così per quanto si spendono in una relazione. Quando questa termina male, la loro sofferenza si amplifica proprio per questo motivo. Quindi, nel fine settimana, meglio lasciarsi andare senza remore che pensare troppo a ciò che non è andato.

Primo weekend di giugno all’insegna del divertimento per Acquario, mentre questi 3 segni zodiacali soffriranno di problemi di cuore

Anche perché rischierebbero di fare la fine di altri tre segni che vivranno un weekend amaro per quel che riguarda l’amore. È il caso del Sagittario che potrebbe andare incontro a un rifiuto della persona tanto bramata. Inatteso e sorprendente, potrebbe arrivare come non ci si aspetta. Questo, però, non deve fare demordere i nati dal 22 novembre al 21 dicembre, perché la delusione passerà presto. Non vale davvero la pena macerarsi per tutto il fine settimana per un rifiuto. Bisogna reagire.

Lo Scorpione, invece, si sta piangendo addosso da un po’ a causa di una storia finita in maniera sbagliata. Non lo accetta e questo rischierà di rovinare anche questo weekend. È ora di scrollarsi di dosso la delusione per cercare nuove opportunità. In fondo, continuare a rimuginare su ciò che poteva essere e non è stato è esercizio piuttosto sterile.

Anche per la Vergine non sarà un fine settimana top in amore. Anzi, inizieranno a sopraggiungere i primi malesseri all’interno della coppia. O si sedano subito o rischieranno di crescere esponenzialmente nelle prossime settimane.

Quindi, sarà un primo weekend di giugno all’insegna del divertimento per un Acquario reduce dalla fine di una storia. Mentre Sagittario, Scorpione e Vergine condivideranno lo stesso destino, seppur in situazioni diverse. Non sarà l’amore a trionfare in questo fine settimana. Meglio concentrarsi su altro, magari di più frivolo, ma sicuramente meno deludente.

Approfondimento

