Molte persone che vogliono tenersi in forma senza andare in palestra ricorrono alla corsa. Meno scelgono di saltare la corda, un esercizio che talvolta si tende a sottovalutare, ma che è immancabile nella routine di riscaldamento di chi pratica diversi tipi di sport, specialmente quelli di combattimento.

Sia la corsa che il salto della corda sono attività che, se si segue un corretto regime alimentare, possono contribuire a perdere peso. Chi ha quest’ultimo obiettivo potrebbe porsi una domanda: si bruciano più calorie saltando la corda o correndo per 10 minuti di tempo?

La risposta

Si bruciano più calorie saltando la corda, purché lo si faccia ad intensità medio-alta. Secondo quanto riportato da Healthline, la differenza sarebbe tuttavia lieve.

Una persona dal peso di 68 kg potrebbe bruciare 105 calorie saltando la corda a bassa intensità per 10 minuti. Nello stesso lasso di tempo, con una leggera corsa consumerebbe 117 calorie. Esercitandosi a media intensità, invece, lo stesso soggetto consumerebbe rispettivamente 140 e 125 calorie. Infine, ad alta intensità brucerebbe 146 e 140 calorie.

Si ricorda che quella appena riportata è solo una stima, in quanto il consumo di calorie può essere influenzato da numerosi altri fattori, tra cui il sesso e l’età della persona.

Come avere una stima delle calorie bruciate con l’attività fisica in base al proprio peso

E se si volesse sapere quante calorie è possibile bruciare, in linea di massima, correndo o saltando la corda per un lasso di tempo minore o maggiore di 10 minuti? L’American Council on Exercise ha elaborato uno strumento che permette di farlo gratuitamente.

Basta inserire il proprio peso corporeo in libbre (60 kg equivalgono, ad esempio, a circa 132 libbre), il lasso di tempo durante il quale si ha intenzione di allenarsi e selezionare l’attività fisica che si praticherà. Una volta fatto ciò, il sistema elaborerà una stima del numero di calorie che si bruceranno facendo esercizio. È utile sapere che, in linea di massima, più alto è il proprio peso e più se ne consumeranno.

