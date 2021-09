Moltissime persone sono insoddisfatte di alcune caratteristiche del proprio aspetto fisico. C’è chi non ama la taglia e vorrebbe dimagrire e chi non ama alcune parti del proprio corpo perché le trova sproporzionate e poco armoniche.

Nei casi di grave insoddisfazione ora è possibile ricorrere alla chirurgia estetica. Se non amiamo le soluzioni drastiche, però, possiamo semplicemente usare il magico potere del make up, in grado di valorizzare i pregi e nascondere i difetti.

Ad esempio, sembra incredibile ma esiste un metodo infallibile per far sembrare più piccolo e proporzionato il nostro naso. Vediamo come.

Il magico potere del makeup

Grazie alle moderne tecniche di make up ora è possibile ottenere risultati strabilianti. Esistono tutorial che ci mostrano come con un pennello e alcuni prodotti cosmetici è possibile cambiare la forma del viso, nascondere difetti e irregolarità e esaltare i nostri punti forti.

La tecnica più in voga degli ultimi anni si chiama contouring, e grazie a un sapiente utilizzo di fondotinta chiari e scuri, ci permette di “scolpire” il nostro volto. Grazie a giochi di ombre potremo creare profondità, dando al nostro volto un aspetto nuovo.

Il contouring è una tecnica molto popolare, ma occorre saperla usare. Così come possiamo ottenere risultati meravigliosi, infatti, è possibile fare alcuni errori che potrebbero ottenere il risultato contrario. Oggi vedremo in che modo fare un contouring al naso evitando errori che potrebbero farlo sembrare più grosso.

Sembra incredibile ma esiste un metodo infallibile per far sembrare più piccolo e proporzionato il nostro naso

Per truccare il naso avremo bisogno di un contouring in crema, un correttore e un illuminante in polvere. Cominciamo con l’applicare il correttore al centro del naso con una linea retta. Evitiamo accuratamente di applicarlo nello spazio tra sopracciglia.

Ora dovremo applicare il contouring in crema sull’osso del naso a ridosso della linea più chiara e sotto alla punta del naso. La nostra linea non dovrà essere troppo larga, altrimenti finiremo con l’ottenere un naso più grosso e vistoso.

Ora con una beauty blender sfumiamo accuratamente i prodotti che abbiamo applicato, in modo che si ottenga un effetto naturale. Terminiamo il tutto picchiettando l’illuminante con un pennello sulla linea centrale del naso e sulla punta.

Il nostro contouring è terminato, possiamo ora ammirare il nostro “nuovo” naso. Il nostro naso sembrerà più piccolo e proporzionato, più lineare e armonico, e tutto ciò senza l’uso del bisturi.

Inoltre, in pochi lo sanno ma possiamo ottenere un effetto lifting senza bisturi con queste acconciature facilissime da realizzare.