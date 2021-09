Una sana colazione dovrebbe prevedere l’apporto di carboidrati, vitamine, sali minerali, grassi e proteine. Via libera ad alimenti come cereali integrali, frutta fresca e disidratata, spremute ed estratti, latte, ricotta, yogurt, soia e derivati. Se però si vuole un’idea di colazione proteica per iniziare la giornata con il massimo delle energie, c’è una ricetta che fa al caso proprio. Stiamo parlando del porridge di avena, in Italia noto anche come pappa di avena.

È un piatto ottenuto facendo bollire acqua o latte e fiocchi di avena assieme in un pentolino, talvolta con l’aggiunta di zucchero, miele o di una banana. Al termine della cottura, può essere mangiato freddo o caldo. C’è chi lo mangia assieme alla frutta o facendoci sciogliere sopra un pezzo di cioccolato fondente, così da avere una colazione ancora più completa.

Anche da soli, i fiocchi di avena sono una notevole fonte di proteine. In questa ricetta, renderemo il porridge ancora più proteico con l’aggiunta di albumi di uova. Altre aggiunte saranno il cioccolato fondente e una manciata di frutti di bosco, come ad esempio lamponi, mirtilli o more a seconda del gusto di chi lo preparerà.

Ingredienti per 2 persone

250 g di latte vegetale, meglio se senza zuccheri aggiunti;

80 g di fiocchi di avena;

1 manciata di frutti di bosco a scelta;

20 g di cioccolato fondente 85%

Preparazione

Frullare i fiocchi di avena. Così facendo, cuoceranno più uniformemente una volta messi nel pentolino.

Trasferirli in un pentolino antiaderente e versare al suo interno anche latte e albume.

Cuocere il tutto a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto con una spatola di legno.

Continuare a farlo fin quando i fiocchi di avena non si addenseranno.

Quando si saranno addensati, spegnere la fiamma.

Trasferire il porridge in una ciotola e aggiungere il cioccolato fondente e i frutti di bosco.

Non resta che mangiarlo: buona colazione!

Le dosi descritte basteranno anche per preparare il porridge per due persone o per due diverse colazioni. Se avanza della pappa di avena, metterla in un contenitore ermetico e conservarla in frigorifero per un massimo di 24 ore.

