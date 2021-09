Dopo i 30 anni tutti noi iniziamo a preoccuparci per la comparsa delle rughe.

La moderna tecnologia cosmetica ha creato metodi incredibili per coprire rughe e difetti della pelle. Dai fondotinta coprenti alle tecniche di contouring, esistono molti metodi per sembrare più giovani grazie al makeup.

La medicina estetica, invece, ha creato metodi chirurgici per rimuovere e cancellare le rughe: il lifting è un’operazione in grado di tirare la pelle e di ringiovanire il volto.

Allo stesso tempo, ultimamente sono arrivati metodi meno invasivi per far sparire rughe e inestetismi. Grazie al botox e alle iniezioni di acido ialuronico ora è possibile ottenere risultati ottimi senza bisturi.

Esiste, però, un modo davvero incredibile per ottenere un risultato similare: ecco quali acconciature scegliere per ottenere uno strabiliante effetto lifting e fare sparire le rughe.

I capelli

I capelli sono una delle parti più importanti dell’aspetto di una persona. Sono in grado di valorizzare il volto e la fisicità, possono dare personalità e concedere fascino. Esistono acconciature in grado di valorizzare ogni viso, come questo particolare chignon. Taglio e colore possono cambiare radicalmente l’aspetto di una persona, dando personalità e anche facendo apparire più giovani o, al contrario, più mature.

In pochi lo sanno, ma ci sono delle acconciature che non solo sono bellissime ma fanno sembrare molto più giovani grazie ad un incredibile effetto lifting.

Ecco quali acconciature scegliere per ottenere uno strabiliante effetto lifting e fare sparire le rughe

I capelli legati sono la soluzione ideale per chi voglia avere un aspetto curato e giovanile. Perfette per il lavoro e l’università, le acconciature sono l’ideale per occasioni formali ed eleganti. Ma una cosa che in pochi sanno è che legare i capelli può anche farci sembrare più giovani.

Alcune acconciature legate, infatti, riescono a cambiare letteralmente il nostro volto, facendo sparire le rughe. Una coda di cavallo alta oppure uno chignon possono tirare la pelle sulle tempie e sollevare le sopracciglia. Di conseguenza, i nostri zigomi saranno valorizzati e il nostro sguardo rimarrà con meno rughe.

Perfette per chi voglia valorizzare lo sguardo, queste acconciature sono davvero semplici da realizzare. Se vogliamo ottenere un effetto davvero strabiliante, dovremo prendere due sottili ciocche all’altezza delle tempie e legarle tra loro fortemente. Ora potremo legare i capelli nell’acconciatura che preferiamo, un banana twist oppure una morbida treccia.

L’effetto lascerà tutti senza parole, in pochi minuti e senza chirurgia e trucchi avremo ottenuto degli occhi da cerbiatta.