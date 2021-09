Se abbiamo degli ospiti a cena ecco un’idea molto basilare ma estremamente d’impatto. Parliamo infatti di un primo piatto di stagione semplice ma talmente raffinato da farci sembrare chef stellati. Vediamo insieme come possiamo fare per portare in tavola dei deliziosi gnocchetti di cavolfiore conditi con besciamella, mandorle e salvia fritta.

Gli ingredienti necessari per massimo 3 porzioni

600 grammi di cavolfiore;

170 grammi di farina;

olio di arachidi quanto basta;

sale quanto basta;

pepe quanto basta;

mandorle sbucciate quante bastano;

1 confezione piccola di besciamella;

scorza di limone quanto basta;

noce moscata quanto basta;

6 foglie di salvia.

Un primo piatto di stagione semplice ma talmente raffinato da farci sembrare chef stellati

Prima di tutto è necessario iniziare con la preparazione della nostra pasta fresca. Cominciamo quindi a lessare il nostro cavolfiore. Mettiamo su un’abbondante quantità di acqua, attendendone il bollore. Laviamo poi l’ortaggio dividiamolo in rosette di dimensione simile, togliendo le parti di scarto. Quando sarà poi arrivato il momento mettiamo in acqua. Aspettiamo poi circa 10/15 minuti per far sì che diventi bello morbido. Scoliamolo e poi sciacquiamolo sotto acqua fredda. Lasciamolo in una ciotola da parte ad intiepidirsi. Nel frattempo apriamo la nostra confezione di besciamella e versiamola in una seconda ciotola. Procediamo cercando di aromatizzarla con qualche grattatina di noce moscata. Laviamo la buccia di un limone e ricaviamone un po’ di scorza da grattugiare e da buttare la nostra salsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Torniamo poi a occuparci del cavolfiore, schiacciandolo con i rebbi di una forchetta. Riduciamolo in purea e aggiungiamo poi la quantità di farina che abbiamo indicato nella lista ingredienti. Buttiamo un po’ di farina sul piano lavoro e impastiamo con le mani fino ad ottenere un composto elastico. Creiamo dei filoncini sottili e lunghi che andremo poi a tagliare in tanti piccoli gnocchi.

Nel frattempo laviamo le nostre foglie di salvia, asciughiamole e infariniamo anche loro. Mettiamo poi gli gnocchi a bollire e attendiamo pochi minuti, tempo in cui verranno su spontaneamente. Prendiamoli con una schiumarola e buttiamoli direttamente nella salsa. Mettiamo a scaldare dell’olio e friggiamo la salvia. Impiattiamo guarnendo con delle mandorle e con le foglie di salvia fritta.

Approfondimento

Non si è mai vista una pasta al forno così semplice e gustosa per le sere d’autunno