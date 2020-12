La beauty blender è ormai diventato uno strumento indispensabile per il nostro make-up. Si tratta di un accessorio pratico e insostituibile nel beauty case per la maniera uniforme con cui stende il fondotinta.

È necessario che sia sempre pulita

La beauty blender viene riutilizzata più volte e dopo ogni suo utilizzo si consiglia un lavaggio. Dato che è fatta con un materiale assai poroso, dobbiamo fare molta attenzione ad igienizzarla in modo efficace. Nei microfori della spugnetta si possono annidare batteri pericolosi per la nostra salute e per la nostra pelle.

In particolare, se abbiamo pelli sensibili e delicate dovremo assolutamente igienizzare e sterilizzare la beauty blender. L’unico modo efficace è sterilizzarla con le alte temperature. Si raccomanda di farlo almeno una volta al mese se si vogliono scongiurare rischi alla nostra pelle.

Per lavare la beauty blender quotidianamente basta detergerla con del sapone per mani. È meglio evitare di usare il sapone per piatti perché può essere irritante. Se vogliamo avere un risultato migliore possiamo immergerla in una ciotola e strizzarla sino a che non rilasci acqua pulita. Questa procedura però non è sufficiente ad uccidere i funghi e i batteri dannosi.

Il migliore metodo per igienizzare la beauty blender ed evitare gravi problemi alla pelle

Per igienizzare la beauty blender in modo efficace e sicuro consigliamo di seguire questi passaggi.

Dopo aver lavato la beauty blender col sapone per le mani e rimosso le macchie di trucco la immergiamo in una ciotola piena d’acqua adatta al microonde.

Dopo essersi assicurati che la spugna sia completamente immersa ed impregnata di acqua metterla nel microonde per 30 secondi a massima potenza.

Estrarre la beauty blender dall’acqua ed asciugarla con della carta igienica. Aspettare che si asciughi a temperatura ambiente ed utilizzarla solo una volta che sarà completamente asciutta.

Con questo semplice e rapido metodo ora è chiaro il metodo migliore per igienizzare la beauty blender ed evitare gravi problemi alla pelle.