Non ci sono dubbi sul fatto che la pizza sia un alimento squisito. Così come è certo che in Italia, per farla, si utilizzino materie prime eccezionali. Ci sono, però, più ragioni scientifiche per le quali non è sano mangiarla con grande frequenza. Infatti, sembra incredibile, ma ecco quante calorie si potrebbero assimilare mangiando una pizza o cenando in pizzeria senza regolarsi.

Le calorie della pizza sono particolarmente alte

Secondo la tabella disponibile sul sito del Crea una pizza Margherita avrebbe 1084 calorie. Uno degli elementi che emergono è che il peso medio sarebbe di 462 grammi e non di 300 grammi come erroneamente si pensa.

Non bisogna dimenticare che si parla di una pizza con solo pomodoro e mozzarella come ingredienti principali. Qualora, invece, si aggiunga una farcitura importante, questo dato calorico cresce oltre misura. Per una “4 formaggi rossa” si potrebbe tranquillamente arrivare anche a sfiorare le 1.500 calorie. Ovviamente, si tratta di dati generici e che non tengono conto dei metodi di preparazione di ciascuna pizza. I numeri, però, aiutano a farsi un’idea.

La questione diventa ancora più rilevante se si va in pizzeria.

Sembra incredibile, ma ecco quante calorie possono avere una pizza e una cena fuori in pizzeria

In quel caso è difficile che si rinunci ad una birra o una bibita gassata. Per una birra da 33 cl, in base ai dati presenti sulle etichette, mediamente si superano le 120 calorie. Bevendone più di una il dato va, ovviamente, moltiplicato. Stessi valori, più o meno, per altri tipi di bibite analcoliche zuccherate.

Il dato delle calorie consumate crescerebbe sensibilmente qualora si prendesse qualcosa di fritto prima della pizza. 100 grammi di patatine fritte, ad esempio, portano 283 calorie. E se si prendesse anche un dolce a fine pasto e magari un amaro, si schizzerebbe ad un cumulo calorico che per molti eccederebbe addirittura il proprio fabbisogno giornaliero.

Il tutto senza aver mangiato alimenti che garantiscono il giusto equilibrio. Sì, perché fino ad ora si è parlato solo di calorie, ma non bisogna dimenticare che la nutrizione è anche altro. E anche su questo fronte una cena di questo tipo non darebbe certo un variegato apporto di nutrienti.

Essere a conoscenza di questi numeri aiuta a sapere come orientarsi, ma non bisogna fare drammi. Qualora, infatti, si debba mangiare spesso fuori, ormai tante pizzerie e locali propongono alternative. Si può mangiare una fetta di carne, un’insalatona, un panino leggero.

Ogni tanto, però, è anche giusto concedersi il piacere di una buona pizza, ma bisogna sempre farlo con razionalità. Gli stessi nutrizionisti mettono in rilievo come, nell’ambito di una dieta sana ed equilibrata, un piccolo sgarro non è un grande problema. Attenzione, però, ad altri possibili errori. Scegliere, ad esempio, di strafogarsi a cena, magari dopo aver saltato il pranzo, non è mai la strategia giusta.

Lettura consigliata

Molti sbagliano perché sarebbe questo il momento giusto per bere una birra ghiacciata in estate