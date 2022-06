Molti sbagliano perché sarebbe questo il momento giusto per bere una birra ghiacciata in estate

Quando fa caldo, tutti cercano qualcosa di fresco da bere. Lo fanno un po’ ovunque e ad ogni orario. Nella pausa pranzo, nelle uscite serali, davanti alla TV e persino al mare. In fondo l’immagine della libertà di un giorno d’estate per molti è quello in cui si sorseggia una birra o un cocktail sotto l’ombrellone.

Non è, ovviamente, una pratica consigliata da nutrizionisti e scienziati. L’alcol andrebbe sempre consumato con la massima moderazione. Tuttavia, tutti sanno che, soprattutto quando si è in ferie o in relax, diventa automatico lasciarsi un po’ andare nelle condotte alimentari.

Cosa dice la scienza su quando bere una birra ghiacciata

L’idea, però, di bere una bibita ghiacciata mentre si prende il sole o mentre si prova a ripararsi dall’afa in città non va molto d’accordo con il parere degli esperti. Bisognerebbe, infatti, aspettare quantomeno che cali il sole e si faccia sera per concedersi questo piacere.

Molti sbagliano perché sarebbe questo, dunque, il momento della giornata in cui concedersi una bionda, una “doppio malto”, un Mojto o qualunque cosa contenga alcol. Queste indicazioni hanno basi scientifiche che è bene conoscere.

Come si può leggere su sito della Fondazione Veronesi l’alcol favorisce lo stato di disidratazione. Questo rende il suo consumo da disincentivare, a maggior ragione nelle ore centrali della giornata nei mesi in cui fa più caldo. Quando, inoltre, la temperatura atmosferica è più alta, cresce anche il rischio di subire delle congestioni.

Proprio per questo il consiglio degli esperti, se proprio non si riesce a contenere la voglia, è quello di attendere la sera quando fa un po’ più fresco. Non si deve, ovviamente, interpretare questa indicazione come un via libera a esagerare. Tutt’altro, bisogna sempre mantenere razionalità.

La letteratura medica non lascia grandi spazi all’alcol se si vuole tutelare la propria salute. Sarebbe, inoltre, opportuno che il concetto di birra ghiacciata corrisponda ad una bibita che sia fresca, ma non fredda al punto da poter dare fastidi. Meglio, dunque, bere bevande alcoliche con moderazione e con la consapevolezza che un consumo abituale ed eccessivo finisce per essere molto dannoso.

Chiariti questi concetti essenziali, chi avesse voglia di una birra dovrebbe, dunque, consumarla preferibilmente di sera. Sarebbe una scelta da abbinare ad altre che permettono di evitare gli errori che si possono fare in estate. Tra questi c’è saltare il pranzo e illudersi di poter mangiare di più a cena.

