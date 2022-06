L’estate è una stagione di profondi cambiamenti. E non soltanto per quanto riguarda il clima, le abitudini quotidiane e il modo di vestirsi. Con l’arrivo del caldo cambia drasticamente anche la nostra dieta. Le pietanze più caloriche ed elaborate lasciano spazio a piatti leggeri, veloci e perfetti da portare in spiaggia e in ufficio. Mangiare più leggero, però, non significa rinunciare alle importanti proprietà nutrizionali degli alimenti. Fondamentale è scegliere la ricetta giusta per abbinare benessere e gusto. Oggi ne scopriremo una. Quindi altro che pasta fredda e insalatone. È questo il primo piatto estivo che ci farà fare scorta di preziosissime fibre e che potrebbe dare una grande mano al metabolismo.

I fusilli di farro con pesto di ravanelli ci faranno letteralmente impazzire

Nella tradizione culinaria italiana il pesto occupa un ruolo fondamentale. Questa volta, però, ne presenteremo una variante molto particolare da fare con gli straordinari ravanelli. I ravanelli sono ottime fonti di fibre e vitamine del gruppo B. Sostanze che potrebbero rivelarsi preziose alleate per il metabolismo.

A questi ortaggi aggiungeremo la pasta di farro. E proprio il farro è uno dei cereali più indicati nelle diete dimagranti. Questo perché potrebbe aiutarci a depurare l’organismo, ad aumentare il senso di sazietà e a ridurre i rischi per l’apparato cardiovascolare.

Per preparare 4 porzioni di fusilli di farro al pesto di ravanelli ci serviranno:

350 grammi di fusilli di farro;

1 etto di foglie di ravanello;

2 ravanelli;

30 grammi di pinoli;

4 cucchiai di olio d’oliva;

1 cucchiaio di salsa di rafano (facoltativo);

sale e acqua.

Altro che pasta fredda e insalatone, ecco il velocissimo primo piatto estivo straordinario per fare scorta di fibre e migliorare il metabolismo

I fusilli al farro con pesto di ravanelli non sono soltanto salutari e gustosi. Sono anche facili e veloci da preparare.

Iniziamo mettendo sul fornello l’acqua per la pasta. Mentre attendiamo la bollitura laviamo i ravanelli e tagliamoli a fettine sottili. Ci serviranno per decorare il piatto. Se vogliamo ammorbidire il loro sapore deciso possiamo lessarli in acqua senza sale per qualche minuto.

A questo punto prendiamo il frullatore e mettiamo dentro le foglie accuratamente lavate e asciugate. Aggiungiamo i pinoli, l’olio d’oliva e la salsa di rafano. Mischiamo il tutto fino a raggiungere la consistenza del pesto desiderata.

Abbiamo quasi finito. Non ci resta che far cuocere la pasta e scolarla quando è ancora al dente. Spostiamola in una padella con un cucchiaio di acqua di cottura e saltiamola col pesto. Facciamo amalgamare il sugo, decoriamo con le fette di ravanello e andiamo in tavola.

