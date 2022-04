La vita è fatta di rimedi insospettabili che possono garantire ottimi risultati. Lo sapeva bene il dottor James Lind, l’inglese vissuto a metà del 1700 che scoprì che una dieta a base di limone poteva evitare l’insorgere dello scorbuto. Questa malattia uccideva migliaia di persone sulle navi, a causa della totale assenza di vitamine nella dieta dei marinai. Così qualche goccia di succo di limone nella dose giornaliera di acqua aiutò la sopravvivenza di migliaia di uomini.

Altre volte i rimedi sono più elementari, ma ugualmente efficaci. Abbiamo ad esempio visto di recente che se i nostri vestiti sono impregnati di fumo e puzza, potremmo semplicemente adottare questa soluzione geniale per risolvere il problema. Oppure ancora abbiamo osservato come basti un piccolo gesto per comprendere se l’uovo sia fresco oppure marcio.

Una funzione molto apprezzata anche in altri ambiti

Oggi, invece, ci occupiamo di un gesto che è molto più di un rimedio della nonna. È una soluzione semplice e naturale per allontanare le formiche dagli ingressi di casa. Così vediamo come fare, visto che sembra incredibile ma ecco perché molti stanno buttando uno spicchio di questo ortaggio per risolvere con facilità un problema.

Sarà che a nessuno piace dotarsi di prodotti chimici per risolvere radicalmente il problema. Forse un approccio preventivo e assolutamente naturale potrebbe bastare. In effetti, dovremmo sapere che l’aglio è per certi versi un piccolo prodigio naturale. È molto ricco di allicina, un composto solforganico con effetti antibiotici e antifungini.

Sembra incredibile ma ecco perché molti stanno buttando uno spicchio d’aglio nel giardino

Come se non bastasse, il profumo intenso che emana rappresenta un dissuasore molto forte per gli insetti e per le formiche. Pensiamo al caso in cui per una celebrazione abbiamo avuto molte persone in casa. Il rischio è che tramite qualche finestra o insenatura le formiche entrino in casa attratte dagli odori e dai resti del cibo.

Basterà lasciare qualche spicchio nelle vicinanze degli ingressi o sul balcone. Volendo, potremmo addirittura premere l’aglio sulla parete, così da lasciare un aroma intenso sulla sua superfice.

In questi effetti si avvicina all’utilizzo di altri repellenti naturali, quali i chiodi di garofano, il pepe di cayenna, oppure le foglioline di alloro. L’uso dell’aglio in giardino non finisce di certo qui. Infatti, viene spesso consigliato l’utilizzo per allontanare afidi, coccinelle e parassiti in generale. Non dimentichiamo così di servircene, e magari di piantarne un esemplare in giardino.

