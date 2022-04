Ecco svelato cosa significa questa misteriosa frase che leggiamo spesso su internet e nelle presentazioni

Nella vita di tutti i giorni ci troviamo di fronte ad una marea di oggetti o parole di cui non conosciamo semplicemente l’origine. Spesso non facciamo in tempo a domandarcene la provenienza, magari perché le riteniamo come un dato di fatto. Eppure, potremmo scoprire storie notevoli e simbologie nascoste. Ad esempio, pochi sapranno che la parola muscolo viene dalla parola latina “topolino” per questo simpaticissimo motivo. Oppure, ancora in pochi sapranno che questo animaletto viene conservato gelosamente nelle case di tutto il Mondo per un’abitudine particolarissima che viene associato al concetto di vita eterna ed abbondanza.

Oggi invece troviamo la spiegazione di una frase che ci sarà capitata di leggere centinaia di volte. Si tratta di una serie di locuzione latine che iniziano con i termini “lorem ipsum” e prosegue per varie righe. Di solito lo vediamo nelle pagine web, oppure ancora lo troveremo nelle presentazioni di progetti in vari ambiti editoriale. Ci potremmo dunque chiedere cosa significa questo testo. Così ecco svelato cosa significa questa misteriosa frase.

Un passo realmente esistente

Ci sorprenderà sapere che quel testo esiste realmente, ma le parole siano mischiate in maniera non logica. Infatti, la finalità di questa formula che occupa varie righe di testo è quella di simulare delle frasi di senso compiuto per riempire una pagina. Questo serve in editoria e in grafica per provare l’effetto visivo di un particolare carattere. Sembra incredibile ma questo artificio è vecchio di vari secoli. Venne adottato da un tipografo anonimo per mostrare i propri caratteri.

Anche oggi si usano queste parole, nonostante l’avanzamento della tecnologia. Il testo, con l’alternanza di parole lunghe e brevi e con il diffuso utilizzo della punteggiatura, sembrava perfetto per simulare un testo scritto intenzionalmente. Sorprenderà poi sapere che il testo di partenza era un passo filosofico di Cicerone, e proviene da un‘opera del 45 A.C. che si intitolava “De finibus bonorum et malorum”, ovvero “sui confini del bene e del male”.

Ecco svelato cosa significa questa misteriosa frase che leggiamo spesso su internet e nelle presentazioni

È interessante sapere che non si conosce chi abbia adottato la forma del testo attuale, invertendo casualmente le parole al testo. Peraltro persino la riscoperta del testo originale sarebbe stato frutto di una scoperta casuale. Sarebbe stato merito di un professore di latino che ricercando l’utilizzo di una parola, era risalito a questo passo. Avendo nozioni in ambito tipografico, ha compreso subito di che testo avesse di fronte a sé.

