Questo fine settimana ci regala offerte super per viaggiare in tutta Italia sui treni ad alta velocità. Entrambe le compagnie ferroviarie hanno rilasciato promozioni interessanti valide fino a lunedì e martedì, attive già da ora. Entrambe prevedono un codice sconto distinto da inserire o in fase di ricerca o di prenotazione, in base alle modalità previste dalle piattaforme. Scopriamone di seguito tutti i dettagli.

Promozioni differenti dai vantaggi incredibili

Solo un codice promozionale da inserire per viaggiare sui treni ad alta velocità a prezzi scontatissimi. Come prima promozione riportiamo quella rilasciata da Trenitalia per le sue soluzioni ad alta velocità, ossia le Frecce. La compagnia ferroviaria, appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, offre uno sconto del 30%, valido fino alle ore 22 di lunedì 25 aprile. Questo potrà essere utilizzato sui biglietti con data di viaggio a partire dal 30 aprile e fino al 30 luglio 2022. Inoltre, si applica solo sulla tariffa “Super Economy” ed è, pertanto, soggetto alla disponibilità dei posti.

Se abbiamo già programmato un viaggio e siamo alla ricerca di una soluzione in treno conveniente, questa promozione potrebbe fare al caso nostro. Se, invece, non siamo sicuri sulla data, né tantomeno sull’orario, ricordiamo che la tariffa “Super Economy” non permette né il cambio né il rimborso.

La promozione di Italo, attiva fino alle ore 14 di martedì 26 aprile, prevede sconti dal 20% al 40% su tantissime rotte. Sono disponibili 650.000 posti a prezzo ridotto e le date di viaggio comprese vanno dal 29 aprile al 6 agosto 2022. Le classi di viaggio selezionabili sono Smart e Prima e la disponibilità è facilmente consultabile. Ci basterà, infatti, andare sulla piattaforma di Italo e, inserendo il codice in fase di ricerca, verificare la presenza delle tariffe “Low Cost” e “eXtra”.

Solo un codice promozionale per approfittare del 40% di sconto sui treni Italo e Trenitalia

Arriviamo, dunque, ai codici promo da inserire per approfittare degli sconti delle due compagnie ferroviarie. Per Trenitalia questo è “APRILE22”, da inserire in fase di prenotazione nell’apposito campo. Per approfittare della promozione sui treni Italo, il codice da inserire è “MAGIC”.

Sempre a proposito di offerte, ricordiamo inoltre che è sempre possibile usufruire di uno sconto del 20% sui treni Trenitalia se possediamo questa carta.

