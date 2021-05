Una sera ci ritroviamo a casa da soli o in compagnia di un amico, e vorremmo degustare un buon bicchiere di vino. Dunque, apriamo la bottiglia, lo versiamo nei calici e ne assaporiamo tutto il gusto. Ma, ovviamente, ne rimarrà una quantità considerevole che non possiamo di certo buttare via. In questo caso, c’è un dilemma che affligge molti. In tanti, infatti, non sanno se e quando possono bere il vino già stappato. E oggi vogliamo provare a dare una risposta.

Infatti, sembra incredibile ma ecco cosa succede se decidiamo di bere il vino da una bottiglia già aperta.

Il gusto totalmente diverso di un vino che è rimasto aperto per giorni

Iniziamo considerando un aspetto forse più superficiale della questione, che è il gusto del vino che rimane aperto per qualche giorno. Se non conservato in modo accurato, infatti, questa bevanda, a causa dell’ossigenazione, potrebbe cambiare totalmente. Sentiremo, infatti, un gusto decisamente più acido e sgradevole, simile quasi ad aceto. Invece, per quanto riguarda il discorso salute, per i primi giorni non c’è molto da preoccuparsi. L’unico aspetto che dobbiamo tenere in considerazione è la presenza di eventuali batteri che potrebbero essere entrati nella bottiglia aperta e che potrebbero portare a infezioni di sicuro spiacevoli. C’è da dire, però, che questa condizione è piuttosto rara. Perciò, sembra incredibile ma ecco cosa succede se decidiamo di bere il vino da una bottiglia già aperta.

Come conservare il vino nel modo giusto e dopo quanto tempo dall’apertura della bottiglia possiamo ancora berlo

Iniziamo dicendo che sarebbe conveniente bere il vino entro massimo cinque giorni dall’apertura della bottiglia. In questo modo, eviteremo quel gusto pungente e poco piacevole e non correremo il rischio di imbatterci in batteri. Per conservarlo al meglio, dobbiamo riporlo in una zona fresca e poco umida e, soprattutto, lontano dalla luce. Inoltre, procuriamoci un tappo con la valvola che ci darà la possibilità di fare il vuoto nella bottiglia. In questo modo, il nostro vino conserverà le sue proprietà.

Approfondimento

