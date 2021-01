Immaginiamo un pranzo o una cena con amici che non vediamo da un po’, per esempio quando la pandemia finalmente ci lascerà tornare alle nostre vite di sempre. Per festeggiare, vorremmo bere tutti insieme una buonissima bottiglia di vino. Ma all’ultimo ci accorgiamo di non avere un cavatappi. Dobbiamo sicuramente trovare un altro modo per riuscire a brindare con i nostri amici.

Dunque, ecco un metodo infallibile per aprire una bottiglia di vino senza il cavatappi!

Ecco il metodo di cui stiamo parlando

Per prima cosa, dovremo appoggiare la bottiglia su una superficie che sia totalmente stabile. Ora dovremo metterla in orizzontale, spingendola dalla base. Teniamo fermo il collo della bottiglia con accortezza e iniziamo a spingere con delicatezza il tappo con il dito, dopo aver eliminato la carta intorno. In alternativa, al posto del dito, potremo aiutarci con un oggetto abbastanza resistente. Ora, bisognerà spingere con il dito il tappo, fino a che non ci accorgeremo che sta iniziando a indietreggiare. Dopo qualche spinta, ci accorgeremo che il tappo starà iniziando a scivolare. In questo caso dovremo mettere più forza possibile, stringendo bene la bottiglia alla base e dopo pochi secondi il tappo scenderà giù e la bottiglia sarà aperta!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

L’unica nota negativa è che il tappo rimarrà nel vino, ma a mali estremi, estremi rimedi!

C’è però un’accortezza da tenere ben a mente

Dovremo assicurarci che tutte le zone intorno a noi e i nostri vestiti siano a prova di macchia! Dalla bottiglia, infatti, potrebbero fuoriuscire delle gocce di vino, che macchierebbero ciò che è intorno. Perciò, la cosa migliore da fare, è portare avanti questa azione su un vecchio lenzuolo e indossare un grembiule. In più, ricordiamoci di avere dei tovaglioli con noi così da poter ripulire il tutto!

Perciò, ecco svelato un metodo infallibile per aprire una bottiglia di vino senza il cavatappi!

Approfondimento

Le bottiglie di vino vanno conservate in piedi o sdraiate? La differenza vi stupirà