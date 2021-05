Che si voglia comprare un’auto o che la si abbia già, c’è un elemento che è necessario da non sottovalutare mai. Non importa che l’auto sia usata o sia nuova, quello che conta è che l’auto ha un suo valore intrinseco, oltre che personale. Un valore che può fare gola a molti, specialmente male intenzionati.

Anche oggi le auto sono oggetto di furto, pur se non come una volta. E ci sono delle vetture preferite dai ladri. Quindi chi deve comprare un’auto o chi l’ha comprata deve assolutamente sapere questa cosa per evitare grossi problemi. Alcune vetture sono più interessanti agli occhi di un ladro rispetto ad altre. E sono auto che nessuno immaginerebbe mai. Vediamo quali sono e soprattutto quale soluzione trovare per tutelarci da un eventuale furto dell’auto.

Chi deve comprare un’auto o chi l’ha comprata deve assolutamente sapere questa cosa per evitare grossi problemi

Se domandiamo a 100 persone quali, secondo loro, sono le auto più interessanti per i ladri, risponderanno quelle di lusso e sportive. È logico. Le autovetture di lusso o quelle sportive sono le più ambite e le più costose e quindi le più interessanti da rubare. Sono le vetture che meglio si prestano a essere rivendute. Questo è quello che pensiamo tutti noi, perché non siamo dei ladri. Invece è sorprendente scoprire che le auto in testa alla classifica delle più rubate in Italia sono utilitarie. Questo perché per il ladro sono due i criteri di scelta: quello della remuneratività e quello della facilità nel furto. È più semplice e facile rubare e rivendere un’auto piccola piuttosto che un’auto di lusso.

Ecco perché le auto più rubate in Italia nel 2020 sono state le Fiat. In ordine la Panda, seguita dalla Cinquecento e dalla Punto. Al quarto posto delle più desiderate dai ladri c’è la Ypsilon seguita dalla Volkswagen Golf, dalla Ford Fiesta e dalla Smart ForTwo. Chiudono la classifica delle 10 più rubate lo scorso anno, Renault Clio, Fiat Uno e Opel Corsa.

Come ci si difende efficacemente dai furti

Ci sono due modi per difendersi efficacemente dai furti d’auto. Il primo è installare un antifurto valido. Ce ne sono molti a costo contenuto che funzionano benissimo. In genere si basano sul sistema di localizzazione dell’auto tramite GPS. Per alcuni più sofisticati, si può interrompere tramite cellulare l’afflusso del carburante o la connessione elettrica.

Una soluzione complementare è quella di attivare una polizza contro il furto, assolutamente indicata specialmente per auto che hanno pochi anni di vita.

