Con l’inizio del caldo, la passione per il barbecue si risveglia. Ecco che si organizzano grigliate con amici e parenti e, il fatto che siano in luoghi all’aperto, permette di vivere questi momenti anche più serenamente. Non è necessario essere bravi in cucina per preparare della carne cotta alla perfezione e quindi essere gli artefici di un barbecue perfetto. Ecco il trucco per cucinare a puntino la bistecca durante le prossime giornate di barbecue ed essere riconosciuti come grandi chef.

Cucinare la bistecca perfetta è possibile

In cucina abbiamo sempre avuto bisogno di assistenti. Un tempo erano le raccolte di ricette e i trucchi della nonna. Successivamente si è passati all’insegnamento delle varie tecniche illustrate in videotutorial lunghi meno di 5 minuti. Oggi, invece, gli amici degli chef in erba sono le app. Alcune riconoscono i cibi sani e aiutano il consumatore a sapere cosa sta comprando. Altre danno una mano a trovare ricette nuove da preparare. Altre ancora aiutano nella preparazione della bistecca perfetta.

Ecco il trucco per cucinare a puntino la bistecca durante le prossime giornate di barbecue ed essere riconosciuti come grandi chef

Quindi, per realizzare una grigliata da vero re del BBQ è necessario semplicemente avere uno smartphone e scaricare l’app giusta. E come tutte le applicazione possono essere sia a gratuite che a pagamento e si trovano negli store sia Android che IOS.

Tra le app gratuite segnaliamo Weber iGRill e Steak Timer.

La prima è una app dall’interfaccia semplice e intuitiva all’interno della quale sono presenti tantissime ricette per grigliate di pesce e di carne. Sono presenti foto e semplicissime istruzioni. La funzione davvero innovativa di questa applicazione è la possibilità di connettersi con un piccolo device Bluetooth (un termometro) che attraverso delle sonde termiche registra in tempo reale i dati relativi alla cottura e li invia allo smartphone.

Invece Steak Timer è una applicazione interamente dedicata alla cottura della carne. È possibile scegliere il taglio di carne che si vuole cucinare, lo spessore e il tipo di cottura desiderato (al sangue per esempio). Grazie a questi parametri l’app fornisce i giusti parametri di cottura. Inoltre, un timer per la cottura parte e avvisa quando la carne va girata. Sono presenti anche tante ricette buone e gustose.

Tra le app a pagamento consigliamo Cookbook (il costo si aggira intorno ai 5 euro). Cookbook, ovvero libro di cucina è l’app soprattutto per chi non è alle prime armi, ma vuole perfezionare tecnica e cimentarsi in nuove preparazioni con ricette da tutto il mondo. Presenta un ricco ricettario suddiviso per ingredienti base e modalità di cottura. Proprio come un vero libro di cucina.

In questo modo il BBQ del week end sarà così un successo, per lo chef in erba e per suoi graditi ospiti.