Per dare un tocco di magia e un’atmosfera accogliente a casa, durante l’inverno è una buona idea decorare con qualche oggetto più particolare pareti, porte, tavole.

Ad esempio, inserire un bel centrotavola con i colori del bosco, può rendere speciale un semplice mobile. Sistemare e riutilizzare con qualche creazione fai da te le pigne, potrebbe donare allegria all’ambiente. Anche le ghirlande, che solitamente si utilizzano solo per le feste natalizie, potrebbero diventare un addobbo adatto a rendere i mesi più freddi meno tristi.

Spesso ci limitiamo ad acquistarle in negozi specializzati, spendendo non pochi soldi, magari anche accontentandoci di quelle che vediamo in esposizione. Sarebbe ancora meglio, però, se le realizzassimo con le nostre mani, recuperando del materiale per decorarle.

Sembra incredibile ma è possibile creare splendide ghirlande riciclando 3 elementi che abbiamo in casa

Se vogliamo ottenere delle ghirlande originali per abbellire gli spazi vuoti di casa e coinvolgere anche i bambini, basterebbe avere 3 elementi per costruire più addobbi di diverso tipo.

Per dare colore e luce, dovremmo utilizzare delle bombolette di vernice spray, brillantina, colla vinilica, colla a caldo, vari nastri, spago e del cartone.

Per quanto riguarda il materiale, sembra incredibile ma è possibile creare splendide ghirlande riciclando 3 elementi che abbiamo in casa, a costo zero.

Il primo materiale di scarto che possiamo adoperare riguarda le uova, nello specifico i gusci.

Mettiamo un foglio di giornale sotto i gusci delle uova e verniciamo l’interno e l’esterno con colori brillanti, come oro e argento.

Nel frattempo, ricaviamo dal cartone un cerchio, delle dimensioni che preferiamo, sarà la base della nostra ghirlanda, dove incolleremo i gusci. Attacchiamoli con della colla resistente o a caldo, in modo che la parte aperta sia verso l’esterno.

Potremo poi applicare più dettagli, come brillantina, fiocchetti, rami, foglie. Infine, appendiamo la ghirlanda con dello spago, legato direttamente al cerchio.

Gusci di noci e ghiande

Questo è il periodo della frutta secca, quindi potremmo avere in casa gusci di noci o magari le ghiande, sia rotte che intere. Nel caso delle noci, rotte o intere, immergiamole nella colla vinilica e poi cospargiamo di brillantina.

Utilizzando sempre come base il cerchio di cartone, incolliamole facendo almeno a due file o in modo più disordinato, in modo da coprire il sostegno.

Stesso procedimento dovremo farlo con le ghiande, dipingendole e disponendo sul cerchio, aggiungendo, magari, altre decorazioni che ci piacciono.

Per appenderle le ghirlande, leghiamo lo spago con un nastro al cartone, in modo che lo sorregga, e agganciamolo dove vogliamo.