Con l’autunno e l’arrivo dell’inverno avremo più ore per stare in casa a organizzare cene e serate con gli amici. Purtroppo, il freddo e la pioggia non permetteranno di rimanere troppo tempo all’aria aperta e saremo quasi costretti a stare dentro casa.

Dovremo, quindi, stare un poco più attenti all’ordine di casa, visto che potremo avere ospiti da un momento all’altro. Teniamo poche e semplici cose nel salone e in soggiorno, in modo che sarà più veloce rassettare e sistemare il disordine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quello che non può assolutamente mancare, però, è un bel centrotavola a tema autunnale, che possa farci fare un figurone, senza spendere centinaia di euro.

Tavole allegre e colorate con questi centrotavola autunnali fantasiosi riciclando oggetti comuni

In questo periodo, la natura ci regala tantissime possibilità per decorare oggetti che ormai non utilizziamo più, come barattoli, piatti o bicchieri spaccati e rovinati.

Il primo centrotavola da poter realizzare prevede l’uso delle noci con il guscio e delle castagne, che già troviamo in prossimità dei boschi. Recuperiamo un vecchio barattolo che abbia una grandezza proporzionata al tavolo. Scegliamo i frutti più belli e lucidiamoli con un panno asciutto, togliendo gli eventuali residui, come rami e foglie. Possiamo metterli semplicemente all’interno del nostro contenitore in vetro e terminare la decorazione con un nastro colorato sul bordo del barattolo.

Per recuperare cocci di vasi rotti, incolliamo nei bordi delle foglie prese in giardino o qualche castagna e al centro posizioniamo una grande candela bianca. Aggiungiamo qualche sassolino da colorare, così da creare un contrasto tra i vari colori.

Possiamo creare un altro semplice centrotavola con un piatto, sia fondo che piano, mettendo all’interno delle pigne, rami e foglie, che ricordano i colori del bosco. Sistemiamoli in modo ordinato al centro e utilizziamo della brillantina, per dare un tocco di luce e originalità.

Altre idee a costo zero

Sicuramente, avremo nascosto in qualche angolo di casa un cestino per il pane o una cesta più capiente, usiamoli per realizzare un romantico centrotavola. Se abbiamo un orto, possiamo posizionare all’interno una piccola zucca, oppure frutta secca, spighe, pannocchie, melograni, ramoscelli di rosmarino, bastoncini di cannella, arancia essiccata. Abbelliamo, poi, i bordi del piatto, incollando dei fiocchi realizzati con delle stoffe che non usiamo più.

Se invece disponiamo di un tavolino poco spazioso, utilizziamo come contenitore un piccolo bicchierino. Mettiamo dentro una candela della stessa misura, mentre, nella superficie esterna, posizioniamo delle foglie e rami, anche di alloro, legati tra loro da un sottile cordoncino.

Avremo così tavole allegre e colorate con questi centrotavola autunnali fantasiosi riciclando oggetti comuni e facilmente recuperabili.