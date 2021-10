I colori che possiamo ammirare in autunno non hanno paragoni, molti paesaggi e immagini sembrano affascinanti quadri o disegni. Gli alberi perdono le foglie, dando vita al foliage, ricco di colori caratteristici di questo periodo dell’anno.

È anche il momento di raccogliere castagne e funghi che ripropongono i colori del bosco. Un’atmosfera che non possiamo assolutamente ignorare, ma che potrebbe anche ispirare la realizzazione di qualche lavoretto fai da te, da tenere in casa. Tra i vari oggetti naturali che rievocano il bosco, per la forma e il colore, ci sono le pigne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Quasi tutti le conoscono, ma molti le sottovalutano senza pensare che le pigne potrebbero essere molto utili in casa. Oltre a essere perfetti soggetti per centrotavola, anche in previsione dell’imminente Natale, potrebbero essere adatti anche a comporre strepitosi bouquet da sposa. Ma non solo, perché potremmo realizzare un oggetto che può servire per profumare gli ambienti di casa.

Molti le sottovalutano senza pensare che le pigne potrebbero essere molto utili in casa

Tutti vorremmo avere una casa che profuma sempre, in ogni periodo dell’anno. Spesso ci limitiamo ad acquistare i classici profumatori per ambienti, spendendo anche non pochi soldi. Le pigne, in questo caso, potrebbero farci risparmiare, in più decorerebbero con stile ed eleganza gli angoli delle stanze.

Il primo passaggio per creare un profumatore è pulire per bene tutte le pigne che abbiamo raccolto. Basterà metterle in una grande bacinella con acqua e aceto, per 30 minuti circa, ed eliminare le tracce di aghi di pino e legnetti vari.

Per farle aprire del tutto, dovremo infornarle a 100°, su una teglia foderata, fino a che non le vedremo schiuse, poi lasciamo raffreddarle. Questo passaggio è molto delicato, visto il materiale della pigna, quindi non allontaniamoci dal forno e teniamo sempre tutto sotto controllo. Possiamo anche colorarle, se vogliamo dare un tocco più personalizzato, altrimenti lasciamole del loro colore naturale.

Inseriamo in uno spruzzino dell’acqua e qualche goccia di un olio essenziale, che è di nostro gradimento e vaporizziamo sulla superficie delle pigne. Il passaggio finale consisterà nel metterle all’interno di un sacchetto ermetico per una settimana. Saranno poi pronte e potremo posizionarle in graziose ciotole, nei vari ambienti di casa.

Decorazioni semplici

In alternativa, potremmo anche creare delle semplici ma incantevoli decorazioni profumate da appendere. Se stiamo già programmando i vari addobbi natalizi, questa potrebbe essere l’idea giusta.

Coloriamo a piacere le pigne con le tempere, con l’aiuto di un pennello, poi disponiamole su un tavolo, protetto da dei fogli di giornale. Spennelliamo la superficie con della colla vinilica e versiamo polvere di cannella o di chiodi di garofano, lasciamo riposare il tutto finché non sarà completamente asciutto. Poi potremmo formare delle stelle, incollando con la colla a caldo tutte le estremità, aggiungiamo una cordicella e appendiamole dove preferiamo.