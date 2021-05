Anche chi ha abitudini alimentari più particolari, non deve rinunciare al piacere di un bel dolce estivo. Ma non occorre sempre sperimentare strane farine o altri ingredienti esotici.

Talvolta la soluzione è davvero a portata di mano.

Infatti, sembra incredibile ma bastano solo 4 ingredienti per un dolce senza glutine e lattosio, veloce e buono, perfetto per l’estate.

Latte alla portoghese con latte di nocciole

Ecco gli ingredienti:

a) 1 litro di latte di nocciole;

b) 6 uova;

c) 6 cucchiai di zucchero semolato o muscovado;

d) 1 tazzina di vino dolce da dessert.

Procedimento

Poche ricette sono facili come questa.

Accendere il forno a 180 gradi e metterci dentro una bacinella d’acqua.

Unire tutti gli ingredienti in un capiente recipiente tubolare per frullatore ad immersione.

Dopodiché frullare tutto fino ad ottenere una consistenza spumosa.

A questo punto versare l’impasto in uno stampo per ciambellone, mettere in forno e cuocere per un’ora.

Mentre il dolce cuoce, prendere un po’ di zucchero e scioglierlo in una padella antiaderente con un po’ d’acqua, fino ad ottenere un caramello liquido.

Trascorsa un’ora togliere il dolce dal forno e farlo raffreddare.

Una volta che sarà a temperatura ambiente, toglierlo dallo stampo, molto delicatamente, capovolgendolo su un vassoio.

A questo punto, metterlo in frigo e attendere almeno un’ora.

Prima di servirlo, cospargerlo con abbondante caramello liquido, avendo cura che ogni fetta sia ben bagnata.

Il risultato lascerà tutti a bocca aperta.

Insomma, questo dessert è davvero eccezionale, chiunque lo può cucinare, perché è davvero semplice da fare. Nelle calde serate estive sarà perfetto.

E poi è una buona occasione per mangiare qualcosa di diverso, anche per chi non ha problemi con grano e latte.

