Con l’arrivo delle belle giornate, stiamo lentamente tirando fuori i nostri mobili da giardino in plastica. Se hanno qualche anno, è probabile che la plastica sia ingiallita. L’ingiallimento è una conseguenza inevitabile dell’esposizione ai raggi del sole, ma dà ai nostri mobili una parvenza sporca e trascurata. Riportarli a splendere non è affatto facile. Esistono in commercio alcuni specifici prodotti chimici, ma come spesso accade le migliori soluzioni sono quelle fatte in casa con prodotti a basso costo. Ecco come sbiancare la plastica ingiallita dei nostri mobili da giardino in una sola mossa grazie a questi 2 prodotti naturali.

Il rimedio perfetto per i mobili di grandi dimensioni

Per riportare a un bianco lucente i mobili e gli oggetti più grandi, dobbiamo prendere una bacinella e preparare una soluzione al suo interno. Tale soluzione dovrà essere costituita da un litro d’acqua fredda e bicarbonato di sodio. Successivamente aggiungiamo anche cella candeggina delicata e mescoliamo fino a ottenere l’omogeneità. Intingiamo una spugna abrasiva nella bacinella e strofiniamo l’area ingiallita con decisione. Servirà un po’ di olio di gomito, ma i risultati sono assicurati.

Per gli accessori e gli oggetti più piccoli

Per componenti d’arredo più piccoli, invece, la soluzione perfetta è: un litro d’acqua e due misurini di acqua ossigenata. Ecco come sbiancare la plastica ingiallita dei nostri mobili da giardino in una sola mossa grazie a questi 2 prodotti naturali. Immergiamo gli oggetti direttamente nella soluzione e lasciamoli in ammollo per qualche ora. Avremo un risultato ottimale se prima dell’immersione laviamo rapidamente gli oggetti con del banalissimo sapone per piatti.

Altre soluzioni fai da te

Altri prodotti naturali contro l’ingiallimento della plastica sono il succo di limone, l’aceto bianco e rosso, il sale grosso e il sapone di Marsiglia. Quest’ultimo soprattutto ha dato grandi risultati contro il deperimento del colore dovuto ai raggi solari. Diluiamolo con acqua e applichiamolo con una spugnetta sui nostri mobili, per poi asciugarli con un panno in microfibra. Il risultato sarà sorprendente.

Approfondimento

