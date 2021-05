Ogni volta che viene voglia di farsi una bella mangiata di pesce, il portafoglio trema.

Ma c’è il modo di non spendere tanto? La risposta è sì.

Mai più cifre esorbitanti per preparare una cena di mare, con questo pesce super economico ma davvero delizioso.

I moscardini

Il moscardino è simile al polpo, soltanto più piccolo. Viene chiamato il polpo dei poveri, perché si dice che la sua carne sia meno pregiata.

Non è così, bisogna saperlo cucinare, e allora risulterà ottimo.

Normalmente costa sui 9 euro al chilo, fresco, e un chilo di moscardini è davvero abbondante.

Insomma, basta qualche semplice trucco per rendere questo pesce il protagonista della tavola.

Bolliti o in umido

Nel caso si vogliano fare bolliti o in umido, si deve farli cuocere a lungo, più di un’ora.

Così si otterrà una consistenza davvero tenera.

Fritti o in forno

Se si vogliono fare fritti o in forno, la cottura invece deve essere a temperatura alta e non troppo lunga, circa dieci minuti, minuto più minuto meno.

Il segreto

Il segreto per capire come cucinare i moscardini è il seguente: o si cuociono meno di dieci minuti o più di un’ora.

Quindi a seconda della ricetta che si vuole realizzare, si deve tenere a mente questo punto fondamentale.

Dopo un quarto d’ora la carne tende a indurirsi e diventerà tenera solo dopo un’ora.

Entro i dieci minuti circa, i moscardini avranno una consistenza piacevole e croccante.

Quindi tenendo presente ciò, il gioco è fatto.

Versatilità

I moscardini sono incredibilmente versatili, ci si può fare un sugo per la pasta e per un risotto, bollirli e farci un’insalata fresca, cuocerli in forno gratinati, oppure fritti o in umido.

Insomma, ci si può cucinare un intero pasto: antipasto, primo e secondo.

Dunque, mai più cifre esorbitanti per preparare una cena di mare, con questo pesce super economico ma davvero delizioso.