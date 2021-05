La scienza è il faro dell’umanità. Ha rischiarato il mondo con la sua luce. Ha dissipato le tenebre dell’ignoranza. Bisogna tener conto, però, dei limiti che non vanno oltrepassati. È necessario salvaguardare il pianeta che ci ospita.

Oltre all’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ci sono altre scienze che si occupano in maniera specifica dell’essere umano. La sociologia e la psicologia sono le più famose. Le scoperte che si fanno in questi ambiti lasciano davvero a bocca aperta.

La scienza, ad esempio, spiega un incredibile e sconvolgente paradosso che riguarda tutti noi.

I paradossi

Il termine “paradosso” deriva dal greco. Si riferisce a qualcosa che va contro l’opinione, contro la logica.

La mente umana rimane di stucco di fronte ai paradossi. Nonostante si cerchi di spiegarli e di capirli, si rimane sempre abbastanza perplessi. Si possono riconoscere delle emozioni complesse e strane quando ci si approccia a temi del genere. A volte si tratta di verità scientifiche che sfidano la capacità di comprensione. Basti pensare alle teorizzazioni della fisica quantistica.

Ma anche nelle scienze umane si segnalano delle stranezze. Basti pensare alla convinzione e all’arroganza dei neofiti in un determinato ambito. Gli esperti, al contrario, hanno un atteggiamento più timoroso e insicuro.

La scienza spiega un incredibile e sconvolgente paradosso che riguarda tutti noi.

L’effetto Dunning Kruger

L’effetto Dunning Kruger si riferisce proprio al paradosso dell’ignoranza. Chi si approccia per la prima volta ad un determinato argomento, è convinto di conoscerlo già alla perfezione. Che si tratti di uno sport, una scienza o un lavoro. Un pittore che prende il pennello in mano per la prima volta crede di essere già un grande artista. È l’ingenuità e la spocchia del principiante. Così accade anche in ambito di medicina o psicologia. Le teorie complottiste si fondano proprio su questo effetto paradossale e inquietante.

Man mano che ci si immerge in un determinato ambito, si capisce che esiste un mondo complesso e inesplorato. Con il passare del tempo, lo studio e il sudore ci si dà una bella ridimensionata.

Conoscere questo paradosso è fondamentale nella vita. Bisogna rimanere sempre con i piedi per terra e lasciare spazio ai professionisti di ogni settore.