Gli omega-3 sono anche conosciuti come grassi buoni, utili per il funzionamento corretto di diverse funzioni dell’organismo.

Non tutti sanno che il nostro organismo non riesce a produrli autonomamente, se non con una giusta alimentazione o con degli integratori specifici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Sono estremamente importanti per il nostro benessere, infatti svolgono anche una funzione preventiva contro alcune patologie dannose per la salute.

Sembra incredibile ma basta questo straordinario alimento per fare scorta di omega-3

Il salmone è un pesce ricco di acidi grassi polinsaturi, questo perché deve isolare il suo corpo dal freddo, dato che vive prevalentemente a nord.

Questa tipologia di pesce contiene comunque grassi buoni che, assunti con moderazione ed integrati in una dieta corretta, sono benefici.

Il salmone fa bene al cuore, questo grazie agli omega-3, e se consumato nella giusta quantità, riduce il rischio di infarto e di malattie cardiovascolari. Mentre, nel caso di assunzione prolungata anche dei trigliceridi.

Infatti, non tutti sanno che inserire nel regine alimentare ricette contenenti il salmone è un ottimo metodo per assumere gli omega-3 e ottenerne i benefici.

Per quanto riguarda il salmone affumicato, bisogna considerare il maggiore contenuto di sodio rispetto a quello fresco, ma è comunque ricco di omega-3, vitamine e sali minerali.

Gli omega-3 del salmone affumicato hanno proprietà antinfiammatorie e hanno la capacità di ridurre le infiammazioni provocate da diverse forme di artrite.

Possiamo definirlo un alimento incredibilmente valido da inserire nell’alimentazione ma dobbiamo consumarlo con dovuta moderazione, per evitare un sovraccarico di sodio nella dieta.

È buono e ricco di proprietà, sembra incredibile ma basta questo straordinario alimento per fare scorta di omega-3.

Consigli

Il salmone affumicato non andrebbe abbinato con i formaggi o latticini di vario genere.

Essendo ricco di sodio, favorisce la ritenzione idrica, quindi, non è consigliato per chi soffre già di ipertensione per altri motivi.