La maggior parte dei grassi che assumiamo sono trigliceridi che, ovviamente, nelle corrette quantità non sono dannosi.

Il problema si presenta quando la sua concentrazione nel sangue diventa troppo elevata, infatti spesso sono legati al sovrappeso e all’obesità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Generalmente, si possono avere dei miglioramenti solamente mantenendo uno stile di vita salutare e praticando attività fisica, indispensabile per il nostro benessere.

Per combattere i trigliceridi alti bastano solo questi incredibili rimedi a costo zero

È fondamentale aumentare il consumo del pesce, questo alimento infatti abbassa il loro tasso nel sangue, svolgendo un’azione antitrombotica.

Per ottenere i risultati desiderati, è consigliato consumarlo due volte a settimana oppure avere un adeguato apporto di acidi grassi Omega-3 da altri alimenti.

Come dicevamo in precedenza, è importante fare attività fisica per normalizzare il tasso dei trigliceridi.

Fare sport aiuta anche i muscoli a bruciare meglio gli stessi trigliceridi per produrre l’energia che ci serve per il movimento.

Ma non solo, fare attività fisica è un elemento che non può mai mancare quando parliamo di salute e benessere, sia mentale che fisico.

In questa situazione si potrebbe considerare un programma di attività fisica moderata di tipo aerobico.

Per chi non ama stare in un luogo chiuso, basta anche solo una camminata a passo sostenuto o un leggero ciclismo per un’ora al giorno.

È fondamentale mangiare le verdure ad ogni pasto poiché ci aiutano a limitare l’assorbimento intestinale del colesterolo e a mantenere i trigliceridi sotto controllo.

Alterniamo carboidrati classici e cereali ricchi di fibre, come l‘orzo o l’avena, riducendo i livelli di colesterolo cattivo e modulando l’assorbimento di zuccheri e grassi.

Per combattere i trigliceridi alti bastano solo questi incredibili rimedi a costo zero, modificando piccole abitudini nella nostra quotidianità.

Ulteriori consigli

È buona abitudine limitare o evitare del tutto l’utilizzo di alimenti ricchi di zuccheri semplici e fare occhio ai condimenti.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo di seguire sempre le indicazioni del proprio medico curante, per avere un quadro clinico specifico alla nostra situazione medica specifica.