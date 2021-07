È sempre molto importante tenere sotto controllo la propria dieta. Le ragioni per farlo sono molteplici. Innanzitutto, è bene capire ogni tanto quali modifiche apportare ogni stagione al nostro regime alimentare. Ad esempio, in un articolo precedente abbiamo indicato l’importanza di determinati cibi contro i colpi di calore estivi.

Altre volte è importante capire cosa mangiare per evitare problemi di salute, come, ad esempio, le difficoltà nella digestione. Oggi ci concentriamo proprio su questo aspetto, parlando di associazioni utili nella dieta. Sembra impossibile, ma questi due cibi mangiati assieme favoriscono la digestione.

La coppia corretta

Pochi conoscono i giusti accoppiamenti dal punto di vista nutrizionale, perché possono essere complessi. Prendere due cibi ed accoppiarli correttamente significa sapere esattamente quali sostanze ci fornisce ciascuno di essi e metterli insieme per il corretto apporto nutritivo. Insomma, è qualcosa che possono fare i dietologi, non è un’attività che si può improvvisare.

Se dobbiamo preparare la cena questa sera, ricordiamoci che pasta e verdure si accoppiano benissimo. Tutti i carboidrati complessi, infatti, come pasta o pane, forniscono una quantità importante di zuccheri. Le verdure, soprattutto quelle che contengono molte fibre, drenano il corpo e diminuiscono l’assorbimento degli zuccheri dei carboidrati. Insomma, abbiamo un motivo in più per mangiare verdure, soprattutto se amiamo la pasta.

Ne deriva ovviamente che sarebbe meglio evitare di mettere più carboidrati insieme, come pasta e pane. Questo, infatti, rischierebbe di elevare molto i valori glicemici, a causa dell’alto contenuto di zuccheri assunti.

Una combinazione sbagliata, invece, sarebbe carne e pasta, perché insieme rallentano la digestione. Questo perché i due cibi attivano sostanze diverse nello stomaco e quindi digerirli entrambi è piuttosto pesante. Insomma, se vogliamo digerire bene scegliamo la verdura, sia insieme ai carboidrati che alla carne.

Invitiamo in ogni caso tutti a seguire le linee guida del Ministero della Salute sul tema della corretta alimentazione.