Nei Paesi occidentali, le patologie legate al colon sono abbastanza diffuse.

Questo organo è molto sensibile, tanto da esser definito da molti come il “secondo cervello” del nostro corpo. Infatti, il colon non digerisce solo cibo, ma anche emozioni e stati d’animo.

Tanto è vero che, in situazioni di ansia e stress, i disturbi intestinali tendono a peggiorare se si soffre della sindrome da colon irritabile. Quindi, è molto importante prendersene sempre cura, introducendo uno stile di vita sano ed un’alimentazione orientata alla prevenzione.

Sembra incredibile ma basta frullare insieme questi ortaggi per depurare e rinforzare il colon

Parlando di alimentazione, gli esperti di solito consigliano di seguire poche e semplici regole.

Innanzitutto, bisogna consumare ogni giorno molta frutta e verdura, anche se alcuni frutti non molto indicati per chi soffre di questa patologia. Inoltre, bisogna bere molta acqua, assumere sufficienti quantità di fibre e fare costante attività fisica.

Cibi e bevande da evitare, invece, sono i grassi animali, gli insaccati, i salumi, gli zuccheri, le farine raffinate e gli alcolici.

Una bevanda che invece molti consumano e che è un vero toccasana per il colon, è costituita da sedano, carota e semi di lino. Questi tre ingredienti, insieme, danno vita ad un super frullato nutriente e davvero utile per il colon.

Il sedano è una fonte inesauribile di vitamine e sali minerali, ed è ottimo per riequilibrare la flora batterica e per digerire meglio. Anche gli oli essenziali e gli enzimi, contenuti al suo interno, servono a ristabilire la corretta funzionalità del colon.

Le carote, invece, oltre alle vitamine e ai preziosi sali minerali, contengono diverse sostanze antiossidanti importanti, come il betacarotene. Grazie a queste mille proprietà benefiche, esse potrebbero prevenire anche la formazione di tumori. Questi due ortaggi sono quindi utili per proteggere il colon, come evidenziano alcuni studi scientifici.

I semi di lino, invece, che abbiamo visto anche fra gli ingredienti della migliore colazione contro la stitichezza, servono a depurarlo.

Come preparare il frullato

Quindi, sembra incredibile ma basta frullare insieme questi ortaggi per depurare e rinforzare il colon. Si procede in questo modo. Laviamo e tagliamo a pezzetti due carote ed un gambo di sedano. Inseriamoli all’interno di un mixer, allungando il composto con un bicchiere di acqua e frulliamo.

Dopo di che, versiamoci all’interno i semi di lino macinati e mescoliamo con un cucchiaio.

Molti bevono questa bevanda durante la colazione, ma ricordiamo che questo consiglio non è valido per tutti. Prima di assumere qualsiasi cosa, è bene rivolgersi ad un medico oppure ad un nutrizionista.