Per stare bene abbiamo bisogno di assumere tutte le sostanze nutritive di cui il nostro corpo necessita. A questo proposito ci può venire in soccorso un’alimentazione variegata e salutare. Tra gli alimenti consigliati in genere dagli esperti che non possono mancare a tavola troviamo il pesce. I suoi benefici sono infiniti ed è difficile elencarli tutti uno a uno.

Al supermercato vediamo spesso le stesse facce, ovvero pesci che ritroviamo praticamente ovunque. Salmone, tonno, acciughe sono tra questi e fanno certamente bene alla salute. Ma alcune tipologie che acquistiamo con meno frequenza sanno in egual misura nutrire il nostro fisico. Un esempio su tutti riguarda un pesce che vive pressoché in ogni ambiente acquatico, ma che spesso snobbiamo. Approfondiamo la lettura per capire di quale si tratta.

Pochi lo comprano ma questo pesce onnipresente è una fonte insospettabile di vitamina b12

La vitamina b12 è molto importante per il nostro fisico, ma è altrettanto vero che la sua carenza è comune. La colpa va all’incapacità del nostro organismo di autoprodurla. Per questo possiamo solamente integrarla con l’alimentazione. L’Iss (Istituto Superiore di Sanità) ci ricorda che la vitamina b12 è essenziale per le funzioni del cervello e dei globuli rossi del sangue. Le dosi giornaliere raccomandate sono di circa 2 mg per gli adulti.

Per fare scorta di b12 dovremmo integrare nella nostra dieta alimenti specifici. Un esempio sono i prodotti di origine animale come fegato, prosciutto magro, uova sode e formaggi come Camembert o Emmentaler.

In alternativa potremmo far ricorso ad un pesce che sicuramente tutti noi conosciamo, ma che forse non sapevamo fosse una miniera di vitamina b12. Di chi stiamo parlando? Della deliziosa trota. Pochi lo comprano ma questo pesce onnipresente è una fonte insospettabile di vitamina b12, imprescindibile per noi come dimostra questo studio. 100 gr di trota possono contenere fino a 4,5 microgrammi di vitamina b12, più del salmone cotto. Ecco perché non dovremmo più sottovalutare le proprietà di questo buonissimo pesce.

