La stitichezza, o stipsi, è un problema che accomuna molte persone, soprattutto in età adulta.

Le principali cause di questa problematica possono essere momentanee oppure, come spesso accade, prolungate nel tempo.

Ad esempio, si può avere difficoltà ad evacuare dopo un cambiamento nelle abitudini personali o dopo un lungo viaggio. Altre cause vanno ricercate, invece, nell’alimentazione, nello stile di vita o nell’insorgenza di alcune patologie gastrointestinali o metaboliche.

In questo articolo vedremo come agire sull’alimentazione serale e consiglieremo la migliore colazione contro la stitichezza che ci risolverà subito il problema.

Cosa fare e cosa non fare

Fra le cause principali della stitichezza mattutina vi è un’alimentazione priva di fibre vegetali, ma ricca di grassi e cibi fritti. La stitichezza può comparire, inoltre, anche se non si assume la giusta quantità di acqua giornaliera (minimo 2 litri). Se si conduce uno stile di vita troppo sedentario, se si vivono condizioni di stress, o si assumono farmaci.

Per avere una corretta evacuazione mattutina, tutto dipende anche da quello che facciamo la sera precedente. Ad esempio, a cena, il consiglio è quello di restare leggeri, mangiando molta frutta e verdura. Inoltre, sarebbe una buona pratica quella di svolgere un po’ di attività fisica, come una lunga camminata, prima di andare a dormire.

La migliore colazione contro la stitichezza che ci risolverà subito il problema

Prima ancora di fare colazione molti consigliano di assumere, a digiuno, 1 grammo di pappa reale, anche per tenere a bada il colesterolo cattivo. Dopo di che, una colazione davvero ricca ed equilibrata consiste nel bere una tisana ai semi di lino.

Questi ultimi, grazie alle loro caratteristiche sono riconosciuti, fin dai tempi più antichi, per essere un ottimo rimedio naturale contro la stipsi. Basterà aggiungerne un cucchiaino in una tazza di acqua calda.

Dopo circa una mezz’oretta, possiamo mangiare uno yogurt greco con le noci e dei fichi.

Lo yogurt greco, oltre a favorire la defecazione, contiene meno lattosio, fortifica la flora intestinale e difende il sistema immunitario. Anche i fichi hanno un forte potere lassativo, così come le noci, che sono anche, e soprattutto, una buona fonte di fibre.