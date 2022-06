In questi giorni di caldo torrido, molti non sanno come vestirsi. Se dobbiamo andare in ufficio o al lavoro non possiamo di certo andare in bermuda e canottiera, ma dobbiamo portare capi più formali. Polo e camicie sono tra i più gettonati, proprio perché non scoprono le spalle. Se posizioniamo questi capi direttamente sulla pelle, è comune avere un’eccessiva sudorazione che può causare incidenti spiacevoli. E a nulla servirà indossare deodoranti e profumi, il sudore apparirà e creerà aloni e macchie. È bene optare sempre per capi d’abbigliamento che facciano anche traspirare, cosa non impossibile per la donna. Ma per l’uomo è più complesso. Oggi vogliamo svelare un trucchetto che sembra incredibile, eppure per liberarsi del sudore è davvero formidabile.

L’importanza di creare strati per fare raffreddare l’aria

Quando è estate e fa caldo in molti sono tentati di credere che più è sottile un tessuto e più sia fresco. In realtà, ciò non è del tutto vero. Infatti, esistono tessuti sottilissimi ma che non lasciano passare l’aria e possono farci sudare. Allo stesso modo ci sono filati spessi che però sono traspiranti e non aderenti e che perciò sono molto freschi. Ciò ci spiega perché gli abiti aderenti realizzati in filati acrilici sarebbero da evitare nei momenti più torridi.

Se cerchiamo dei tessuti confortevoli, possiamo optare per il seersucker, una stoffa in cotone leggermente arricciata che permette all’aria di passare. Anche una giacca a maniche lunghe di questo materiale è fresca e piacevole al tatto, anche se sembra controintuitivo.

Ma oggi vogliamo proporre un’altra soluzione, che ci salverà dagli aloni e dalle gocce di sudore che appaiono sul petto e sulla schiena.

Sembra incredibile eppure per liberarsi del sudore e degli aloni basta indossare questo capo sotto la camicia o la polo

Il consiglio che diamo è quello di indossare sempre una canottiera, o maglia della salute. Questo capo d’abbigliamento, spesso visto come invernale, è perfetto d’estate. Fresco e piacevole a contatto con la pelle, crea uno strato di aria più fredda che rende più sopportabile le camicie e le polo. Ovviamente dobbiamo scegliere canottiere rigorosamente in cotone, in modo da avere un comfort estremo. Questo capo intimo ha anche il vantaggio di assorbire con il suo spessore il sudore appena formato. Intrappolandolo, ridurrà il rischio di macchie e aloni.

Approfondimento

Mai più ascelle pezzate e rivoli di sudore lungo la schiena con questa camicia alla moda che non scopre le spalle ma fa traspirare