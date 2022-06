L’estate che si preannuncia una delle più calde del secolo sta per iniziare. Molti di noi sono già preoccupati perché dovranno rimanere in città quando le temperature supereranno i 30°. Quando fa caldo e c’è l’afa non ci sono molte alternative, oltre al rimanere all’ombra e usare i ventilatori. Quando fa così caldo dobbiamo anche indossare i giusti tessuti, per far traspirare il corpo ed evitare di sudare troppo. Oggi vogliamo parlare di uno speciale tessuto che ci fa rimanere freschi. Ecco perché non patiremo più il caldo e l’umido grazie a questo capo d’abbigliamento che ritorna dal passato.

Un tessuto antico ma sempre attuale

Quando fa caldo è fondamentale indossare i giusti capi che lascino traspirare. Se indossiamo tessuti acrilici come nylon ed elastan non facciamo traspirare la pelle e rischiamo di sudare eccessivamente. Questi tessuti possono farci anche sviluppare uno sgradevole odore. Dovremmo sempre preferire cotone, lino e seta durante l’estate, in modo da rimanere freschissimi, ma non solo. Infatti, la sensazione di queste stoffe sulla pelle è delicata e leggera, veramente piacevole.

Oggi vogliamo parlare di una stoffa realizzata con fili di cotone che è ancora più fresca grazie alla tecnica di tessitura. Stiamo parlando del seersucker, un tessuto in cotone spesso utilizzato per gli abiti estivi. Questa stoffa si presenta tradizionalmente con righe bicolori bianche e scure e con una texture leggermente arricciata. Questo effetto si ottiene proprio tessendo i fili con tensioni diverse.

Non patiremo più il caldo e l’umido che fa grondare di sudore grazie a questo freschissimo abito perfetto per l’uomo e di classe

L’arricciatura fa in modo che il tessuto non rimanga aderente alla nostra pelle e permette all’aria di passare. Questo effetto ci permette di indossare un abito o una camicia che calzano a pennello senza dover morire di caldo e avere ascelle pezzate.

In seersucker esistono diversi modelli di indumenti, dai completi da uomo alle camicie da donna, passando per pantaloni e t-shirt. Questo modello apprezzato in altri tempi non è mai stato più attuale, con il suo stile elegante ma sportivo, fresco ed estivo ma sempre di classe. Perfetto da indossare nei giorni più caldi e anche al mare, può essere abbinato con delle scarpe aperte e leggere che non mostrino i piedi.

