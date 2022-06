Il merluzzo è tra i pesci più amati ed apprezzati da grandi e piccini. Molto usato in cucina per la sua versatilità, presenta un sapore particolarmente delicato, mentre il suo profumo non è eccessivamente pungente.

Spesso, per una questione di praticità, lo si consuma sotto forma di filetti congelati o già impanati acquistabili al supermercato.

Non i soliti e noiosi filetti di merluzzo al sugo o in padella, ecco un secondo piatto delizioso perfetto anche con patate

Con i filetti di merluzzo possiamo creare un secondo piatto facile e veloce da preparare e adatto a tutte le occasioni.

Tuttavia, molto spesso, capita di servirli a tavola con una certa monotonia, sbollentati in acqua e serviti in bianco con l’aggiunta di olio e sale.

A tal proposito vogliamo proporre un modo facile e veloce per realizzare dei croccanti filetti di merluzzo utilizzando pochi ingredienti genuini.

È una ricetta che potremo portare in tavola accompagnata da gustose zucchine alla scapece o in padella o da servire con delle croccanti patate novelle.

Ricetta del merluzzo croccante

Ingredienti per 2 persone:

200g di filetti di merluzzo;

60 g di polenta taragna;

40 g di fiocchi di mais;

sale e pepe q.b.;

olio EVO;

2 cucchiai di latte vegetale;

2 cucchiai di albume.

Procedimento

Impanare i filetti di merluzzo passandoli prima in un mix di latte e albume, successivamente nella farina taragna. Ripetere l’operazione e questa volta impanarli nei fiocchi di mais sbriciolati. Aggiustare di sale e aggiungere una spolverata di pepe. Cuocere in friggitrice ad aria o in forno ventilato a 200 gradi per 15 o 20 minuti al massimo. Impiattare e servire.

Se si preferisce, è possibile servire il secondo di pesce e verdure accompagnato da una salsa come la guacamole per dare colore e maggiore sapidità al piatto.

Dunque, non i soliti e noiosi filetti di merluzzo al sugo o in padella, ma un modo croccante e colorato per gustarli.

Gustose varianti

Se si preferisce una versione ancora più rapida, ma altrettanto gustosa, al profumo di agrumi, è possibile preparare dei deliziosi filetti di merluzzo al limone. Per farlo basterà munirsi di 4 filetti di merluzzo, un paio di cucchiai di farina per impanarli, prezzemolo, aglio, olio EVO e il succo di un limone. Passare i filetti di merluzzo prima nella farina e poi cuocerli in padella con un filo d’olio, l’aglio e il prezzemolo. Aggiustare di sale e se si preferisce aggiungere di pepe. Cuocere più o meno 4 minuti per lato e aggiungere durante la cottura il succo del limone. Impiattare e servire.

Lettura consigliata

Da leccarsi i baffi questa pasta fredda con pescespada perfetta per sostituire il più comune riso all’insalata per stupire gli ospiti