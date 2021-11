Sembra impossibile ma questi 3 alimenti sani più uno insospettabile potrebbero essere dannosi se consumati nel modo sbagliato

Tra i buoni propositi del periodo autunnale, oltre a quello di programmare il nostro prossimo viaggio, potrebbe esserci mangiare più sano. Una delle prime cose che facciamo per prenderci cura del nostro corpo, infatti, è mangiare bene.

Quando si tratta di cibo, però, bisogna sapere molte cose per non sbagliare, per esempio quali alimenti potrebbero essere dannosi o quante vitamine dovremmo assumere. Se non abbiamo già consultato un dietista, un dietologo o un nutrizionista, ecco alcuni consigli che possiamo iniziare a seguire.

Secondo la dietista di Humanitas Manuela Pastore, esagerare con gli alimenti non va quasi mai bene, anche quelli di per sé importanti per il nostro corpo e salutari.

Come recita un proverbio italiano, “il troppo stroppia”, ed è vero anche quando si parla di alimentazione.

Partiamo da un alimento che spesso si usa anche nelle diete e che fa bene al corpo: la frutta secca, come noci, nocciole e mandorle. Nonostante sia ricca di minerali, antiossidanti e grassi vegetali, la frutta secca contiene molte calorie e fibre. Quindi, dobbiamo evitare di mangiarne in eccesso, in genere non più di 15 grammi al giorno.

Ci sono poi le verdure, che consideriamo il cibo più salutare per eccellenza. Attenzione però a spinaci, bietole e barbabietole, perché potrebbero causare la formazione di calcoli renali. Infatti, contengono dei composti chiamati ossalati che, se uniti al calcio, potrebbero causare questo problema.

Sempre le verdure, inoltre, potrebbero provocare aria nella pancia, così come potrebbe fare anche il terzo alimento che citiamo, ossia i legumi.

Ecco qual è il nutriente insospettabile che potrebbe essere dannoso se consumato in eccesso

C’è un nutriente che consumiamo ogni giorno senza sapere, a volte, quale sia la giusta quantità da assumere.

Si tratta dell’acqua, che se consumata in eccesso potrebbe causare dei problemi ai reni. Infatti, un consumo esagerato di acqua potrebbe ridurre la concentrazione di sali minerali nell’organismo.

È quindi consigliato informarsi sul giusto apporto idrico per il proprio corpo con il supporto di un esperto.

