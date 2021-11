Abbiamo recentemente visto come Amazon Moda e Zalando siano tra i siti più frequentati da chi vuole acquistare vestiti. Facilità di accesso e pagamento, promozioni e offerte fanno di questi due siti dei veri colossi del settore. Sbagliamo però a fossilizzarci solo su di loro, perché il web potrebbe nasconderci delle sorprese. Oltre a Zalando anche questo sito offre incredibili offerte sul vestiario e potremmo non averlo mai visitato.

Che cos’è Spartoo e perché converrebbe

Se ci stiamo chiedendo come mai si chiami così, Spartoo deve il suo nome ai sandali che utilizzavano i soldati spartani. Abbastanza recente questo sito di e-commerce, nato nel 2006, ma presente adesso in molti Paesi. Nato come discount, adesso grazie al suo successo vende borse, scarpe e vestiti partendo dalla fascia più economica fino a quella lussuosa e alla moda.

Oltre a Zalando anche questo sito meno conosciuto offre incredibili offerte sul vestiario

Le recensioni su Spartoo parlano di un sito per la stragrande maggioranza degli utenti decisamente affidabile. Sarebbero decine di migliaia le recensioni sul web, a cura anche di diversi portali, ma convergono quasi tutte quante sulla sua positività. In particolare, se decidiamo di iniziare a fare shopping su questo sito, i clienti premierebbero soprattutto:

qualità dei prodotti;

puntualità delle consegne;

facilità di navigazione;

prezzi e modalità di pagamento chiare e senza inganni;

varietà di scelta nei prodotti low cost;

merce che rispetta la qualità rispetto alle foto e alle presentazioni.

Consegna e reso sempre gratuiti

Iscriversi alla piattaforma di acquisto è davvero molto semplice e con la prima e-mail potremmo avere diritto anche a uno sconto di benvenuto. In questo momento sono anche in corso degli interessanti saldi autunnali con un ulteriore sconto del 5%.

È disponibile un servizio clienti telefonico operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. È Possibile pagare i propri acquisti in svariati modi: dalle classiche carte di credito a Paypal. Dal pagamento in contrassegno fino a quello con bonifico bancario, facendo però attenzione che su alcuni prodotti non sono disponibili questi due sistemi. Accettato per i nostri acquisti online anche il sistema di pagamento in Postepay.

Consegna e reso sono sempre gratuiti e l’azienda garantisce massima velocità e puntualità. Tutti gli ordini superiori ai 24 euro saranno gratuiti, mentre spendendo sotto questa soglia, occorrerà aggiungere 4 euro di spese di spedizione.

