L’autunno è la stagione perfetta per pianificare i nostri prossimi viaggi e scegliere l’Italia è sempre una garanzia.

Il nostro Paese, infatti, è davvero ricco di bellezze, dai paesaggi all’architettura, all’arte, per non parlare della profonda cultura del cibo conosciuta in tutto il mondo.

Complice la pandemia, per i nostri ultimi viaggi abbiamo scelto sempre di più l’Italia, magari scoprendola per la prima volta o ritrovando uno splendore che avevamo dimenticato.

Ora anche gli esperti ci consigliano una città italiana come meta per il nostro prossimo viaggio.

È finalmente uscita la classifica Best in Travel 2022 della celebre guida Lonely Planet

Le classifiche mondiali sulle migliori mete da visitare a volte citano anche il nostro Paese o le sue città, mostrando al mondo, ma anche a noi stessi, le bellezze che possediamo.

È questo il caso della celebre guida Lonely Planet, che ogni anno pubblica Best in Travel, l’imperdibile classifica con i Paesi, le Regioni e le Città Top 10 da visitare.

Gli esperti scelgono le 30 mete in base a quanto sono attuali, stimolanti e sorprendenti, ma anche sostenibili. A ottobre è finalmente uscita la classifica Best in Travel 2022, dove tra le Top 10 Città c’è anche un’elegante città italiana.

È questa la città tra le migliori del Mondo dove viaggiare in Italia nel 2022 secondo una celebre guida

Tra le Top 10 Città della classifica Best in Travel 2022 di Lonely Planet rientra anche la culla del Rinascimento, la magnifica Firenze.

È una delle città più visitate da chi ama l’arte, la cultura e, soprattutto, la bellezza. Qui i grandi architetti, pittori, scultori, e non solo, hanno fatto di Firenze un’opera d’arte. Da Giotto a Brunelleschi, da Donatello a Botticelli, sono tanti gli artisti che ci hanno permesso di visitare Firenze come se fossimo in un quadro.

A causa della pandemia, questa magnifica città si è svuotata, senza più turisti ad attraversare il Ponte Vecchio o ad aspettare in coda impazienti di visitare la Galleria degli Uffizi.

Ma questa crisi l’ha fatta rinascere ancora più straordinaria. Ora, infatti, possiamo vivere dei nuovi ed emozionanti percorsi artistici, tra itinerari a piedi, visite agli atelier d’arte e luoghi segreti per osservare le stelle. Ecco perché è questa la città tra le migliori del Mondo dove viaggiare in Italia nel 2022 secondo una celebre guida come Lonely Planet.

Tutte le Top 10 di Paesi, Regioni e Città

Il nostro prossimo viaggio ci aspetta, ma, se non sappiamo dove andare e abbiamo bisogno di ispirazione, ecco le Top 10 complete della classifica Best in Travel 2022.

Top 10 Paesi:

Isole Cook; Norvegia; Mauritius; Belize; Slovenia; Anguilla; Oman; Nepal; Malawi; Egitto.

Top 10 Regioni:

Fiordi Occidentali, Islanda; West Virginia, Stati Uniti d’America; Xīshuāngbǎnnà, Cina; Costa del Kent, Inghilterra; Puerto Rico; Shikoku, Giappone; Deserto di Atacama, Cile; Scenic Rim, Australia; Vancouver Island, Canada; Borgogna, Francia.

Top 10 Città:

Auckland, Nuova Zelanda; Taipei, Taiwan; Friburgo, Germania; Atlanta, Stati Uniti d’America; Lagos, Nigeria; Nicosia, Cipro; Dublino, Irlanda; Mérida, Messico; Firenze, Italia; Gyeongju, Corea del Sud.

Ora niente più scuse, abbiamo tutta l’ispirazione che ci serve per scegliere e prenotare il nostro prossimo viaggio.

Invece, se preferiamo un weekend fuori porta originale e romantico, possiamo prendere questo mezzo comodissimo che ci porterà tra i paesaggi autunnali d’Italia.

