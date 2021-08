Esistono mode che svaniscono velocemente e altre che tornano di anno in anno, come una certezza assoluta. In questa seconda categoria rientra anche la “borsa tote”, che è pronta a “cavalcare” i prossimi mesi nella sua versione trapuntata. La tote bag è la borsa con il manico corto e dalla forma leggermente allungata e si tratta di un modello davvero versatile.

È possibile usarla per il lavoro, ma anche per una comoda passeggiata in città. Non tutte ne apprezzano il design minimal ed essenziale, ma è questa la vera caratteristica di tale modello. A molte sembra impossibile ma quest’eccezionale borsa si riconferma l’incredibile protagonista dei prossimi mesi autunnali.

Ecco qualche efficace consiglio per sfoggiarla perfettamente nei propri look.

Che cos’è e perché è la prossima regina dell’autunno

Il motivo potrebbe essere la sua forma allungata, che consente di portare con sé davvero tutto l’indispensabile, cartelle di lavoro comprese. La borsa tote trapuntata, realizzata con tessuti impermeabili, è veramente pratica anche nei giorni piovosi. Questo modello di borsa risale al 1940 circa, eppure sfida ogni anno le tendenze più moderne, grazie a piccoli aggiustamenti che ne rinnovano il look.

È impossibile non averne almeno un paio in armadio anche, perché sono borse particolarmente resistenti. Negli anni ’40 la loro funzione era quella di una borsa da vita in barca e i materiali resistenti lo permettevano.

Il nostro consiglio è di puntare su colori neutri che consentono un maggior numero di abbinamenti. Anche l’immancabile nero è un’ottima scelta di stile, specie per il tardo pomeriggio. Suggeriamo di non limitare la scelta solo ai modelli trapuntati, ma di acquistare anche quelli a trama intrecciata.

Per la sera la tote bag è leggermente grande, ma basterà puntare su qualche modello dotato di catena dorata e leggermente più piccolo nelle dimensioni. Le donne più giovani possono pensare anche allo zainetto, come alternativa per il lavoro o la città. Questo tipo di borsa sposa perfettamente i look casual e quelli classici e molto dipenderà dal gusto di chi la indossa.

Questo, però, è solo uno dei tanti modelli di tendenza dei prossimi mesi. Fortunatamente, ritorna dal passato quest’incredibile classico della moda che tutte potrebbero avere senza saperlo. Sempre al passato appartiene anche la bellissima borsa baguette, dalla forma allungata ma dall’incredibile versatilità.