Il tonno è uno dei pesci più amati e consumati al Mondo. Con prezzi che sfiorano i 35 Euro al chilo in Italia, fino ad arrivare ai 10.000 Euro al chilo in Giappone, questo pesce pregiato ha un mercato fra i più floridi.

In Italia viene consumato in molti modi: scottato in padella, nella preparazione di sughi, crudo, marinato e al forno. La stragrande maggioranza di tonno viene, però, consumata sotto forma di conserva. Secondo queste recenti stime, il consumo di tonno in scatola ha avuto un’impennata del 33% durante il lockdown.

In scatola o in barattolo, la versatilità di questo tipo di preparazione consente un’infinità di impieghi. Tuttavia, il costo al chilogrammo per questo tipo di prodotto raggiunge cifre astronomiche.

Le conserve di tonno sott’olio sono in realtà estremamente semplici da preparare. Bastano pochi ingredienti per avere questa prelibata conserva di pesce sempre pronta all’uso.

Ecco gli ingredienti necessari:

1kg di tonno fresco;

olio extra vergine d’oliva q.b.;

40 g di sale;

1 limone;

acqua naturale q.b.;

alloro in foglie q.b.;

peperoncino fresco q.b.;

barattoli di vetro sterilizzati.

Il peperoncino non è obbligatorio. In alternativa, per aromatizzare il tonno, andranno bene delle bacche di pepe o un rametto di rosmarino.

Innanzitutto, bisogna lasciare il tonno in ammollo in acqua fresca per una ventina di minuti. Dopodiché, bisogna sciacquarlo accuratamente sotto l’acqua corrente, lasciandolo asciugare per qualche minuto.

In una pentola capiente bisogna far bollire dell’acqua salata con qualche foglia di alloro ed un limone diviso in due parti. Saranno sufficienti quattro o cinque foglie di alloro. Quando l’acqua inizierà a bollire è il momento di aggiungere il tonno. Il tonno dovrà cuocere per circa 45 minuti a fuoco medio.

Trascorso questo tempo, il tonno dovrà essere messo a scolare per un paio d’ore su degli stracci o anche in un normale scolapasta.

Quando il tonno sarà asciutto, dobbiamo spezzettarlo in piccoli tranci seguendo le venature naturali. Non è necessario utilizzare un coltello, andranno bene le mani.

Un ultimo passaggio fondamentale

Una volta spezzettato il tonno, è possibile riempire i barattoli di vetro, aggiungendo un paio di peperoncini. È però assolutamente fondamentale che i barattoli siano ben sterilizzati. I pezzi di tonno all’interno dei barattoli vanno sommersi completamente di olio.

Il tonno sott’olio è pronto! Non resta che conservarlo in dispensa per gustarlo ogni volta che si vuole!

