Alcuni capi e accessori classici non smettono mai di essere una tendenza per la loro intramontabile bellezza e originalità. A questa categoria appartiene una borsa casual e versatile che ha segnato la moda del passato e che oggi è una nuova tendenza da seguire. Stiamo parlando della “hobo bag”, la borsa morbida con il manico corto, la cui storia è tutta da scoprire.

La borsa in questione è morbida e ricorda vagamente una mezzaluna. Ecco che ritorna dal passato quest’incredibile classico della moda che tutte potrebbero avere senza saperlo. Le Esperte di Moda e Beauty vogliono consigliare i migliori modi di abbinarla e indossarla in un look impeccabile!

Che cos’è e perché è un evergreen

La ragione di tanta fama è probabilmente la sua forma pratica e versatile e il manico corto che garantisce una buona aderenza. La storia della hobo bag è molto interessante e il nome deriva dalla tipica forma “a sacchetto” che i vagabondi utilizzavano in passato. Il termine “hobo” traduce proprio il sacco che i viaggiatori attaccavano al bastone per portare con sé tutte le proprie cose in giro per il Mondo.

Leggenda a parte, questa borsa è un ritorno evidente di modelli delle mamme e delle donne e tutte potrebbero averne almeno una in armadio. Oggi è molto di tendenza la hobo bag nappata o in pelle scamosciata, nelle tinte cammello o ruggine e nell’immancabile nero. Alcuni modelli hanno pure le frange e si prestano a outfit dal tocco indubbiamente bohemien.

Per chi cerca modelli più gentili suggeriamo di puntare su colori come il lilla o sul colore oro.

Per look sportivi consigliamo di puntare su hobo bag in poliestere, un materiale assai versatile e poco impegnativo o delicato rispetto ad altri. Per outfit formali molti stilisti hanno nelle loro collezioni questa borsa con marchi o simboli evidenti che portano la firma inconfondibile di chi li produce.

Molto interessanti anche i modelli con catena, che richiamano la tendenza del momento a sfoggiare anche look più audaci. Si tratta ovviamente di una tendenza adatta a chi cerca un outfit più grintoso, ma comunque comodo nella vita di tutti i giorni. Questo tipo di borse è anche molto capiente e pratico da portare in giro per la città, ma anche per una vacanza al mare.

