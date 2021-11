Probabilmente molti di noi avrebbero voglia, almeno una volta nella vita, di vivere un’esperienza che ci porti davvero a contatto con la magia del Natale. Un po’ perché questo potrebbe rendere felici i bambini o la nostra anima gemella. Un po’ perché potrebbe risolvere alcuni problemi molto pratici. Come, ad esempio, trovare tanti negozi ed oggetti per decorare casa in maniera creativa. O meravigliosi per risolvere con soddisfazione qualche idea regalo.

E magari ci piacerebbe trovare un luogo comodo da raggiungere, vuoi perché abbiamo poco tempo a disposizione o perché prenotare varie notti in albergo lontano potrebbe non essere così accessibile. Ecco allora che questa idea potrebbe rappresentare un’ottima risorsa per i prossimi due mesi, oltre che una gita alternativa per un week-end. Pochi sapranno che il Regno di Babbo Natale è molto più accessibile del Polo Nord. Di una formidabile idea di riciclo che farà sicuramente felici gli appassionati del Natale abbiamo già parlato in passato. Ciò non toglie che, dove non arriva la nostra fantasia, possono arrivare quanti fanno questa attività per mestiere.

Sembra impossibile ma il Regno di Babbo Natale si trova in Italia ed è un’ottima idea per shopping e bambini nei prossimi week end

Dovremmo allora sapere che a Vetralla, poco lontano da Viterbo e Roma, esiste un vero e proprio Regno di Babbo Natale. È uno spazio espositivo, dedicato sia al turismo che alla vendita, capace di attirare curiosi da ogni dove. Copre uno spazio di 7.000 metri quadrati ed è aperto tutti i giorni fino alla fine del periodo natalizio.

L’ingresso, ovviamente gratuito, potrebbe rappresentare un vero e proprio salto in una realtà parallela. Fatta di colori, personaggi magici, luci e tante suggestioni. L’officina degli Elfi e la casetta di Babbo Natale sono poi dei posti speciali in cui incontrare i protagonisti del Natale.

Il villaggio vittoriano

La novità di quest’anno è caratterizzato dal Victorian Village, uno spazio interamente al chiuso e pensato per ricalcare l’idea di villaggio natalizio dell’epoca vittoriana. Sembrerebbe di tornare indietro alle atmosfere di Canto di Natale di Charles Dickens, se non fosse che ci sono tante attrattive spassose e tecnologiche che lo attraversano. Attrattive quali il Caroselfo, il MagiTreno e le FantaTazze sono a disposizione per i più piccoli. Oppure, per chi volesse divertirsi in maniera più dinamica, ecco il Christmas Rally e la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio a energia rinnovabile. Sognare ci rende persone più spensierate, soprattutto dopo un periodo così difficile. Sembra impossibile ma il Regno di Babbo Natale si trova in Italia ed è un’ottima idea per shopping e bambini nei prossimi week end.

Nulla, poi, vi impedirà di visitare le città d’arte che si trovano in zona.

Inoltre, se vi capiterà di domandarvi per quale motivo le renne di Babbo Natale siano tutte femmine, ecco svelato il motivo.