Il progetto delle case ad 1 euro in Italia ha avuto e sta tutt’ora avendo un enorme successo. Attivato in diversi comuni di tutta Italia, sembrerebbe essere una strategia vincente per ripopolare zone ormai in via di abbandono. Per cui, oltre a ad andare avanti, stanno nascendo alcune varianti di questo progetto.

Continuando a leggere, vedremo cosa sono le case a 2 euro in Sicilia e cosa le differenzia dalle case ad 1 euro.

Sembra impossibile ma adesso per comprare casa in questo paradiso bastano 2 euro

Nel suggestivo borgo di Sambuca, in provincia di Agrigento in Sicilia, sono state messe in vendita una quindicina di case al prezzo di 2 euro (qui il bando). Come per le case a 1 euro, l’acquisto comporta l’obbligo di ristrutturare le case così da portar lavoro alla comunità locale. Quest’iniziativa delle case ad 1 euro, infatti, nacque con l’intento di ripopolare piccoli comuni semiabbandonati e di portare lavoro in questi luoghi. Fino ad ora, le case ad 1 euro hanno avuto l’effetto desiderato e con le case a 2 euro si spera in risultati simili.

A Sambuca, c’è già stata un’ondata di vendite di case ad 1 euro che ha avuto un grande successo. Proprio per questa ragione, si è deciso di mettere ulteriori case in vendita. Il successo del progetto in questo paesino si deve anche all’ottima posizione ed al fascino caratteristico del paesino. Infatti, oltre che essere apprezzato per l’omonimo liquore all’anice, questo comune è ricco di storia e di charme e si trova poco distante dal mare.

Perché vendere le case a 2 euro?

Sembra impossibile ma adesso per comprare casa in questo paradiso bastano 2 euro, ma cosa cambia rispetto alle case ad 1 euro? In realtà, la cifra vuole indicare il fatto che questo è già il secondo lotto di case messe in vendita a Sambuca con questo progetto. Inoltre, grazie al successo della prima volta, oggi il paesino è già più vivo, ricco e di certo un investimento più sicuro.

Per cui, per chi desidera cambiare vita in un luogo magico, o anche solo avere una bella casa vacanze a prezzi stracciati, è un’occasione d’oro.