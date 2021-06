Il liquore è una categoria che comprende varie bevande alcoliche che appartengono alla tradizione italiana da moltissimo tempo. E se un tempo erano impiegati come rimedio medico, da diversi anni a questa parte sono la giusta conclusione di una serata festosa tra amici. Ne esistono moltissimi, a base di diversi frutti, erbe o persino radici.

Tra questi, il liquore di fichi d’India è una di quelle prelibatezze conosciute e apprezzate in poche zone d’Italia, in particolare in Sicilia.

Impossibile resistere a questo liquore dal gusto unico e indimenticabile semplicissimo da preparare

I fichi d’India sono frutti molto diffusi in tutta la Sicilia. Dolci e succosi, con essi si preparano deliziose marmellate, dolci ma anche il liquore. Preparare il liquore con questi deliziosi frutti è molto semplice, e il risultato sarà stupefacente, perfetto per concludere in bellezza le serate estive.

Ingredienti

a) 1 kg fichi d’India;

b) 700 ml alcool 95 gradi;

c) 1,4 litri acqua;

d) 700 gr zucchero.

Procedimento

Dopo aver pulito e sbucciato con cura i fichi d’India, tagliamoli a pezzi e mettiamoli in un barattolo a chiusura ermetica con l’alcool. Qui, dovranno riposare per almeno 10 giorni in un posto fresco ed al buio.

Dopodiché, realizzare lo sciroppo mettendo in pentola zucchero e acqua, e facendo cuocere a fuoco basso. Poi, far raffreddare totalmente lo sciroppo.

Quando lo sciroppo sarà freddo, filtrare l’alcool spremendo un poco anche i fichi, per far fuoriuscire ogni goccia. Infine, unire l’alcool e lo sciroppo per ottenere il delizioso liquore. È questo il liquore dal gusto unico e indimenticabile a cui è impossibile resistere è pronto, e come abbiamo visto è semplicissimo da preparare.

Conservazione

Il liquore va conservato in bottiglie di vetro, in frigo o al luogo fresco e si consiglia di attendere almeno 20 giorni prima di berlo.

Questo delizioso liquore è perfetto da gustare in compagnia, freddo e a fine serata. Inoltre, è l’ideale per questo periodo, perché con la sua freschezza e dolcezza rinfrescherà le calde sere d’estate.

Infine, il liquore ai fichi d’India si conserva per diversi mesi, anche anni se tenuto in un luogo buio e fresco.

