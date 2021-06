Sembra un sogno poter comprare casa a 1 euro, e per di più in luoghi molto belli e affascinanti, ma non lo è. Infatti, da qualche anno ormai, in Italia diversi comuni hanno adottato questa strategia di vendere delle case a 1 euro.

L’obiettivo è quello di ripopolare luoghi fantastici ma che rischiano di rimanere vuoti ed abbandonati. Tra questi, ci sono due splendidi comuni in Toscana che offrono case ad 1 euro.

Sembra incredibile ma in questi luoghi magnifici si compra casa con 1 euro

È ufficiale: anche in Toscana sarà possibile acquistare una casa ad 1 euro in due comuni, ovvero Fabbriche di Vergemoli e Montieri.

Fabbriche di Vergemoli è un comune con poco più di 700 abitanti in provincia di Lucca, immersa nel verde e nella natura. Questo piccolo paesino ha visto scendere drammaticamente il numero di abitanti, soprattutto giovani, negli ultimi anni e per questo ha deciso di correre ai ripari. Per questo il comune ha messo a disposizione delle case ad 1 euro.

Montieri, in provincia di Grosseto, è un piccolo comune con poco più di 100 abitanti immerso nei boschi. Sul paesino torreggia un castello medievale, e percorrendo varie passeggiate nella natura si può raggiungere il punto panoramico dal quale si vede persino la Corsica.

Come funziona

Siccome oltre 6000 comuni in Italia sono a rischio di spopolamento, specialmente in montagna, molti comuni hanno deciso di vendere delle case a 1 euro. Ecco perché anche se sembra incredibile, in questi luoghi magnifici ma a rischio di spopolamento di compra casa a un prezzo simbolico di 1 euro. Così facendo, si incentivano le persone a trasferirsi nel comune, prevenendo il rischio di abbandono.

In generale, i proprietari che non riescono a vendere casa e che devono pagarci le tasse, comunicano al comune di voler vendere l’immobile a 1 euro. Poi, il comune si occupa della compravendita, e il fortunato acquirente dovrà da parte sua garantire di:

a) ristrutturare la casa entro un periodo di tempo prefissato dal comune, che decorre dal momento dell’acquisto;

b) sostenere le spese del notaio per registrazione, voltura ed accatastamento.

Inoltre, spesso i comuni richiedono che le persone interessate visitino il comune e la casa prima dell’acquisto.

Per cui, questi magnifici luoghi nel cuore della Toscana sono perfetti per chi desidera cambiare vita senza spendere troppo.