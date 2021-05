Sono sempre di più le persone che si interessano ai programmi di cucina e hanno poi il desiderio di sperimentarsi, mettendosi alla prova per scoprire le loro capacità. Con i mesi dentro casa per le restrizioni, poi, il fenomeno non ha fatto altro che aumentare in modo vertiginoso, e d’altronde non c’è da stupirsi. Infatti con ormai tutti gli elettrodomestici che la maggior parte delle persone ha in casa, cucinare è diventata a tutti gli effetti una delle attività domestiche più divertenti e gratificanti.

Volenterosi dilettanti

Soprattutto chi si è avvicinato a questa passione osservando show televisivi, si presenta a tutti gli effetti come un dilettante. Non a caso un’arma a disposizione di queste persone è internet, che fornisce loro delle perle di conoscenza. In grado di aiutare chi è alle prime armi. Neanche a dirlo, anche noi vogliamo contribuire. E per questo sveleremo un trucco geniale, che sicuro sarà utile a molti. Infatti sembra difficile da credere ma basta un foglio di carta stagnola per scongiurare l’incubo più temuto quando si cucina una torta.

Cottura uniforme

Una delle prove in cui quasi tutti si buttano è quella di preparare una gustosa torta. Alcune ricette non sono per nulla difficili da portare a termine, e per questo si presentano come un ottimo banco di prova per chi si vuole sperimentare. Succede però spesso soprattutto in questi casi di avere alcuni problemi durante la cottura. Infatti in molti lamentano di tirare fuori dal forno torte cotte alla perfezione e dal profumo ottimo, ma che puntualmente presentano i bordi completamente bruciati.

Ripetiamo che è un problema molto comune, e proprio per questo oggi daremo una possibile soluzione. Ovvero prendere un foglio di carta stagnola, tagliarlo a strisce, e posizionare queste di modo da ricoprire tutta la crosta, e solo allora andare ad infornare. In questo modo l’alluminio rallenterà il processo di cottura delle parti che ricopre, permettendoci di averla più uniforme. Infatti il centro andrà a cuocersi come sempre, con la differenza che i bordi non si bruceranno. Al contrario infatti si uniformeranno allo stato di cottura delle altre parti, donandoci un dessert a prova di chef. Del resto sembra difficile da credere ma basta un foglio di carta stagnola per scongiurare l’incubo più temuto quando si cucina una torta.